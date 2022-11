Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 – Κεδίκογλου: Τα επόμενα 5 χρόνια οι εξαγωγές αναμένεται να ξεπεράσουν σε τζίρο το 1 δισ. ευρώ

«Υπάρχουν τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. Αυτή τη στιγμή ο ετήσιος τζίρος είναι περίπου στα 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 80% αφορά στις εξαγωγές. Τα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ» εκτίμησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου στο πλαίσιο της συνέντευξης που παρέθεσε στον εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου κατά τη διάρκεια του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Σ. Κεδίκογλου, αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους στους οποίους εστιάζει το αρμόδιο υπουργείο ενώ όσον αφορά τις αντιδράσεις που υπάρχουν γύρω από τις ιχθυοκαλλιέργειες ο ίδιος είπε ότι:

«Οι αντιδράσεις οφείλονται σε έλλειψη ενημέρωσης. Η υδατοκαλλιέργεια είναι η δραστηριότητα με τις λιγότερες επιπλοκές στο περιβάλλον. Συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες έχει τη μεγαλύτερη αναλογία σε παραγωγή πρωτεΐνης». Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε διεθνή παραδείγματα όπου επισκέψιμες ιχθυοκαλλιέργειες γίνονται πόλος έλξης.

Σχετικά με το πόσο οι αλλεπάλληλες κρίσεις έχουν επηρεάσει τον κλάδο, ο Σ. Κεδίκογλου επισήμανε ότι είναι ένας υγιής και αναπτυσσόμενος κλάδος με μεγάλη ανθεκτικότητα. «Έχουμε έναν διεθνή ανταγωνισμό που όλο και αυξάνεται. Αυξάνεται η τουρκική παραγωγή και θεωρείται αναδυόμενη η αγορά της βόρειας Αφρικής. Πρέπει λοιπόν να θωρακίσουμε την ελληνική υδατοκαλλιέργεια για να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό» πρόσθεσε ο ίδιος.

Στόχος η αύξηση της ετήσιας παραγωγής

Μέσα στους στρατηγικούς στόχους της κυβέρνησης είναι όπως είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η ανάπτυξη 3% στην οποία στοχεύουν να έχουν φτάσει έως το 2025 και μακροπρόθεσμα έως το 2030 η αύξηση να αγγίξει το 5%.

«Αυτό σημαίνει και αύξηση νέων θέσεων εργασίας. Υπολογίζουμε σε άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας από 14.000, που είναι σήμερα, σε περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας σε ορίζοντα πενταετίας» υπογράμμισε ο ίδιος.

Μέσα στους στόχους της κυβέρνησης είναι και η ολοκλήρωσης εφαρμογής του Χωροταξικού Σχεδιασμού, ενώ όσον αφορά τις καλλιέργειες του κλάδου στις οποίες αναφέρθηκε αναλυτικά, ξεχώρισε την παραγωγή φυκιών, για την οποία όπως είπε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα, εξήγγειλε ότι το αρμόδιο υπουργείο σχεδιάζει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης παραγωγής.

