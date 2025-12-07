Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Οι Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Στις 11 Δεκεμβρίου ξεκινάει το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην Αθήνα και οι τρεις τελευταίες Κυριακές του χρόνου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά ανακοίνωσαν το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025.

Όπως υπογραμμίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Αναλυτικά το προτεινόμενο ωράριο:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά

Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς να ισχύσει κατά την γιορτινή περίοδο, από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.

Το προτεινόμενο ωράριο είναι το ακόλουθο:

Όπως σημειώνεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα. Στο προσωπικό που εργάζεται τις Κυριακές, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.

Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.

Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με το νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.