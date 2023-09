Το πρωινό που ρίχνει φυσικά την υψηλή χοληστερόλη – Τι λένε οι διαιτολόγοι

Η πτώση του σακχάρου στο αίμα λόγω διαβήτη μπορεί να προειδοποιήσει το σώμα ότι χρειάζεται να τραφεί με κάτι υγιεινό, ωστόσο, τα συμπτώματα υψηλής χοληστερόλης δεν είναι πάντα εμφανή γι’ αυτό και πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να αλλάξουν τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, σχεδόν 94 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες έχουν υψηλή χοληστερόλη και πολλοί από αυτούς την αντιμετωπίζουν με φαρμακευτική αγωγή παραγκωνίζοντας την ίδια στιγμή ένα υγιεινό lifestyle.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η βρώμη είναι η κορυφαία επιλογή για το πρωινό όσον αφορά στην μείωση της υψηλής χοληστερόλης. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες μελέτες ο ισχυρισμός αυτός καταρρίπτεται, καθώς δεν αρκεί ένα απλό μπολ βρώμης.

Απαραίτητο γεύμα το πρωινό

Υπολογίζεται ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των Αμερικανών παραβλέπει το πρωινό τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, σύμφωνα με μια δημοσίευση του 2019 στο Journal of the American College of Cardiology.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η παράλειψη γευμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως πτώση στα επίπεδα ενέργειας, άγχος και αδυναμία αναγνώρισης της πείνας αλλά και του αισθήματος πληρότητας.

Ωστόσο, η αποφυγή του πρωινού γεύματος μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την υγεία της καρδιάς.

Για τα άτομα με υψηλή χοληστερόλη, η έλλειψη πρωινού θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα χειρότερα και να αυξήσει τη χοληστερόλη LDL (γνωστή ως «κακή χοληστερόλη»), σύμφωνα με μελέτες. Μάλιστα, από τις εν λόγω μελέτες διαπιστώνεται ότι η παράβλεψη του πρωινού γεύματος μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο θνησιμότητας από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ως λύση στο πρόβλημα της χοληστερόλης ένα πλούσιο σε φυτικές ίνες πρωινό αρκεί για να σας κρατήσει χορτάτους και γεμάτους ενέργεια στην αρχή της ημέρας.

Τι περιλαμβάνει το κατάλληλο πρωινό

Από την πλευρά τους οι διαιτολόγοι προτείνουν σε άτομα με υψηλή χοληστερόλη πρωινό που περιλαμβάνει κινόα. Πρόκειται για ένα εύκολο πρωινό που μπορεί ο καθένας να το έχει έτοιμο μέσα σε 15 λεπτά.

Ακόμη, πρόκειται για ένα υλικό το οποίο μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει είτε σε ένα αλμυρό μπολ πρωινού με αυγά, σχοινόπρασο και μπέικον είτε σε γλυκό πιάτο όπως συνδυάζοντάς το με κανέλα.

Γενικότερα, η κινόα φημίζεται για την υψηλή περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνη, καθώς περιέχει εννέα βασικά αμινοξέα, ενώ ταυτόχρονα είναι γεμάτη με σύνθετους υδατάνθρακες όπως οι φυτικές ίνες, ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για τη μείωση της χοληστερόλης.

Απαραίτητη η πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη είναι σημαντικό συστατικό οποιουδήποτε γεύματος, ωστόσο, ειδικά στο πρωινό θεωρείται απαραίτητη επηρεάζοντας σημαντικά όχι μόνο την ενέργεια αλλά και την συγκέντρωση.

Πολύ σημαντική για την υγεία είναι η προσθήκη στην διατροφή τροφών που περιέχουν μεγάλες ποσότητες φυτικής πρωτεΐνης, πέρα από την κινόα παραδείγματα τέτοιων τροφών είναι το βούτυρο αμυγδάλου, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φασόλια αλλά και οι ξηροί καρπό και η κατανάλωσή τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μπορεί να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of American Heart Association το 2017, η αντικατάσταση της ζωικής πρωτεΐνης με φυτική μείωνε τη χοληστερόλη άρα και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

«Καλά» λιπαρά για την καρδιά

Τα κορεσμένα λιπαρά είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο υψηλών επιπέδων χοληστερόλης LDL και χαμηλών επιπέδων HDL («καλής») χοληστερόλης.

Όποτε εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως ο περιορισμός της υπερβολικής κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών είναι μονόδρομος για την καλή λειτουργία της καρδιάς.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ένα πρωινό με κινόα και βούτυρο αμυγδάλου ή και ολόκληρα αμύγδαλα είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, τα μονοακόρεστα λιπαρά μειώνουν τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης, ενώ την ίδια στιγμή βοηθούν στην αποτροπή του εγκεφαλικού και των καρδιακών παθήσεων.