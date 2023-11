Προϋπολογισμός 2024: Αύξηση περίπου 8% προβλέπεται για την Υγεία

Οι επενδύσεις στο χώρο της υγείας και η σημασία τους απασχόλησε το συνέδριο με θέμα «Η Υγεία είναι πάνω απ’ όλα», που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΠΑ, της ΠΕΦ και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Αύξηση περίπου 8% προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2024 για την Υγεία ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτό σημαίνει ότι 450 εκ. ευρώ επιπλέον θα πάνε στον τομέα της Υγείας.

Ο κλάδος της υγείας είναι πολύ σημαντικός γι’ αυτό και στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανάκαμψης δίνεται ένα μεγάλο τμήμα στην Υγεία. 2,2 δις κατευθύνονται στον κλάδο της υγείας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της υγείας , στην κτιριακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και στον ιατοτεχνολογικό εξοπλισμό. Εκτίμησε ότι η Ελλάδα προσελκύει επενδύσεις και υπάρχουν τα εργαλεία για την στήριξή τους. Θα τηρηθεί το πρόγραμμα σταθερότητας, είπε για τα επόμενα 4 χρόνια και εκτίμησε ότι η Ελλάδα αποτελεί επενδυτικό προορισμό.

Από την πλευρά του Δημήτρης Δέμος, Διευθύνων Σύμβουλος DEMO, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), αναφέρθηκε στις επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εργοστάσια φαρμάκων βρίσκονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια και έρχονται επενδύσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Είπε ότι το 25% των συνολικών επενδύσεων του φαρμακευτικού κλάδου είναι από την DEMO. Μίλησε για καλή συγκυρία στην Ευρώπη και την Ελλάδα για την αύξηση των επενδύσεων.

Η Βασιλική Λοΐζου, Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης, έκανε λόγο για ρεκόρ επενδύσεων σημειώνοντας ότι το μέλλον διαγράφεται αισιόδοξο. Τα εργαλεία που έχουμε είναι οι στρατηγικές επενδύσεις και ο αναπτυξιακός νόμος που δίνει τα κίνητρα που χρειάζονται. Έχουν χρηματοδοτηθεί μεγάλες επενδύσεις που συνδέονται με την έρευνα και ανάπτυξη, είπε.

Η Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια για την προσέλκυση επενδύσεων και αύξηση κλινικών μελετών.

Καρποδίνη: Προϋπολογισμός επενδύσεων στα 625 εκ. ευρώ

Η Θεανώ Καρποδίνη, Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, είπε ότι το συνολικό πρόγραμμα επενδύσεων αγγίζει τα 625 εκ. αυτών, μίλησε για ενίσχυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και για τα εργαλεία που υπάρχουν για την ανάπτυξή της. Όπως είπε μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις και ειδικά στο κομμάτι των κλινικών μελετών και ανακοίνωσε ότι σχεδιάζονται και κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος HACRO (Hellenic Association of CROs), Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research ΑΕ, αναφέρθηκε στο οικονομικό αποτύπωμα των κλινικών μελετών. Είπε ότι ετησίως στην Ευρώπη γίνονται 4.000 κλινικές μελέτες και το 65% χρηματοδοτείται από την φαρμακοβιομηχανία. Η Ελλάδα λαμβάνει 128 εκ ευρώ και παρατηρείται αυξητική τάση. Αν η χώρα μας πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα αγγίξουμε τα 500 εκ ευρώ και θα ανοίξουν 23.000 θέσεις εργασίας.

Ο Δρ. Παναγιώτης Καλαφάτης, Ιδρυτής, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, KALTEQ αναφέρθηκε στις επενδύσεις στο κομμάτι των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Μίλησε για την καταπολέμηση χρόνιων παθογενειών του συστήματος ώστε να διευκολύνεται η εισαγωγή καινοτόμων θεραπειών στην Ελλάδα.

Το συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Αλέξανδρος Κόντης, Αρχισυντάκτης Realnews.

Πηγή: oloygeia.gr