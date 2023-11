10 άγνωστα hacks για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το iMessage των iPhone

Με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως, το iMessage είναι «πρωταγωνιστής» στο κόσμο της ανταλλαγής μηνυμάτων. Ωστόσο πολλοί χρήστες δεν εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις λειτουργίες της εφαρμογής.

Το iMessage, που ξεκίνησε το 2011, λειτουργεί μόνο σε προϊόντα της Apple, λειτουργώντας σε macOS, iOS, iPadOS και watchOS.

Οι πρόσφατες ενημερώσεις έχουν προσθέσει πολλές νέες λειτουργίες, ενώ το φετινό iOS 17 έχει προσθέσει σχεδόν τα πάντα στο iMessage, από βελτιωμένη υποστήριξη αυτοκόλλητων μέχρι τη δυνατότητα «ελέγχου» ενός φίλου που ταξιδεύει.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα καλύτερα νέα εργαλεία και ρυθμίσεις από το iMessage που ίσως δεν γνωρίζετε:

Μετατρέψτε τις φωτογραφίες σας σε αυτοκόλλητα

Παίξτε σκάκι

Μοιραστείτε την εκτιμώμενη ώρα της άφιξής σας

Παρακολούθηση πτήσεων

Χρήση μυστικών κωδικών για εφέ

Απαλλαγείτε από όλους τους κωδικούς δύο παραγόντων

Στείλτε οποιοδήποτε εφέ θέλετε

Μοιραστείτε την τοποθεσία σας

Δείτε απομαγνητοφωνήσεις φωνητικών μηνυμάτων

Απάντηση σε συγκεκριμένο μήνυμα

Επιστρέψτε στο σημείο όπου αφήσατε μια συνομιλία

Μετατρέψτε τις φωτογραφίες σας σε αυτοκόλλητα

Η τελευταία ενημέρωση iOS 17 πρόσθεσε τη δυνατότητα να μετατρέψετε τις δικές σας κομμένες φωτογραφίες σε αυτοκόλλητα τα οποία μπορείτε να μοιραστείτε στο iMessage.

Ανοίξτε τις Φωτογραφίες, βρείτε μια φωτογραφία, πατήστε την για να την ανοίξετε σε πλήρη οθόνη και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα ένα πρόσωπο για να το κόψετε, στη συνέχεια επιλέξτε ένα περίγραμμα ή απλά αποθηκεύστε.

Όταν χρησιμοποιείτε το iMessage, μπορείτε να αντιδράσετε σε οποιοδήποτε μήνυμα με ένα αυτοκόλλητο: μπορείτε να βρείτε τα αυτοκόλλητά σας στον πίνακα “Συχνά χρησιμοποιούμενα” στο μενού όπου έχετε πρόσβαση στα emoji.

Παίξτε σκάκι

Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια, όπως σκάκι, με φίλους απευθείας στο iMessage. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε μια εφαρμογή που λέει “στα μηνύματα”.

Ένα από τα παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε μέσα στο iMessage είναι το Σκάκι (από το Chess.com). Στη συνέχεια, μπορείτε να το επιλέξετε από τη λίστα εφαρμογών για να παίξετε μέσα σε μια συνομιλία.

Μοιραστείτε την εκτιμώμενη ώρα της άφιξής σας

Η τελευταία έκδοση του iOS σας επιτρέπει να μοιράζεστε την εκτιμώμενη ώρα άφιξής σας όταν ταξιδεύετε, και να στέλνετε ειδοποίηση αν δεν εμφανιστείτε μετά από αυτήν την ώρα.

Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί «plus» δίπλα στο πλαίσιο κειμένου στη συνομιλία σας. Επιλέξτε Check In και, στη συνέχεια, πατήστε Edit (υπάρχουν δύο επιλογές: When I Arrive ή After a Timer).

Αν επιλέξετε το «When I Arrive» (Όταν φτάσω), επιλέγετε έναν προορισμό, τον τύπο του μεταφορικού μέσου και μια εκτιμώμενη ώρα άφιξης: αν επιλέξετε το «After a Timer», ορίζετε μια ώρα.

Μετά την καθορισμένη ώρα, λαμβάνετε μια απλή ειδοποίηση που σας ρωτά αν είστε καλά. Αν δεν απαντήσετε, την επαφή με την οποία συνομιλείτε αποστέλλεται μια ειδοποίηση με την οποίο την ενημερώνει ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, μαζί με πληροφορίες, όπως η τελευταία γνωστή τοποθεσία σας και η στάθμη της μπαταρίας και του σήματος του κινητού σας.

Παρακολούθηση πτήσεων

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις πτήσεις απευθείας μέσα στην εφαρμογή, με ενημερώσεις στη συνομιλία που δείχνουν την ώρα άφιξης, τον αριθμό του διαδρόμου για την παραλαβή των αποσκευών και έναν χάρτη που δείχνει πού βρίσκεται το αεροπλάνο.

Για να το ενεργοποιήσετε αυτό, ένα άτομο πρέπει να στείλει τον αριθμό της πτήσης, στη συνέχεια μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα τον αριθμό και να πατήσετε «Προεπισκόπηση πτήσης».

Χρήση μυστικών κωδικών για εφέ

Αρκετές λέξεις ενεργοποιούν εφέ πλήρους οθόνης όταν χρησιμοποιούνται στο iMessage: για παράδειγμα, πληκτρολογώντας “Pew Pew”, η οθόνη γεμίζει με λέιζερ.

Τα Μηνύματα χρησιμοποιούν αυτόματα τα ακόλουθα εφέ οθόνης για συγκεκριμένο κείμενο:

Μπαλόνια για “Χρόνια πολλά” (Happy birthday)

Κομφετί για “Συγχαρητήρια” (Congratulations)

Πυροτεχνήματα για “Καλή χρονιά” (Happy New Year)

Απαλλαγείτε από όλους τους κωδικούς δύο παραγόντων

Ένα από τα πράγματα που οι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας απέτυχαν να προβλέψουν για τη σύγχρονη ζωή ήταν πόσο χρόνο θα ξοδεύαμε πληκτρολογώντας εξαψήφιους κωδικούς ασφαλείας.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτοί μπορούν να γεμίσουν τα iMessages σας. Ευτυχώς, υπάρχει τρόπος να τους ξεφορτωθείτε. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κωδικοί πρόσβασης > Επιλογές Κωδικών Πρόσβασης, στη συνέχεια επιλέξτε «Κωδικοί επαλήθευσης» και, τέλος «Καθαρισμός αυτόματα».

Στείλτε οποιοδήποτε εφέ θέλετε

Μπορείτε να προσθέσετε εφέ στα μηνύματα χειροκίνητα αντί να βασίζεστε σε λέξεις-κλειδιά. Μπορείτε να στείλετε είτε εφέ φυσαλίδων είτε κινούμενα σχέδια πλήρους οθόνης, όπως ένα σόου λέιζερ, πυροτεχνήματα ή προβολείς.

Για να προσθέσετε εφέ, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αποστολή σε ένα μήνυμα, επιλέξτε ένα εφέ φυσαλίδων ή επιλέξτε Οθόνη και επιλέξτε ένα κινούμενο σχέδιο. Στη συνέχεια, πατήστε Αποστολή.

Μοιραστείτε την τοποθεσία σας

Μπορείτε να μοιραστείτε την τοποθεσία σας – ή να ζητήσετε την τοποθεσία κάποιου άλλου – απευθείας από το κουμπί «+» στο iMessage.

Η τοποθεσία συνεχίζει να εμφανίζεται ως φούσκα κείμενου μέχρι να τελειώσει η κοινή χρήση της τοποθεσίας.

Δείτε απομαγνητοφωνήσεις φωνητικών μηνυμάτων

Το νέο iOS 17 σας επιτρέπει να διακόψετε και να συνεχίσετε την ηχογράφηση του ίδιου μηνύματος πριν από την αποστολή.

Οι άνθρωποι που λαμβάνουν φωνητικά μηνύματα μπορούν πλέον να τα διακόψουν και να συνεχίσουν να τα ακούν αργότερα, να δουν μια απομαγνητοφώνηση της ηχογράφησης ή να αναπαράγουν την ηχογράφηση σε διπλή ταχύτητα.

Απάντηση σε συγκεκριμένο μήνυμα

Οι ομαδικές συνομιλίες μπορούν να γίνουν πολύ χαοτικές. Η τελευταία ενημερωμένη έκδοση iOS 17 καθιστά εύκολη την απάντηση σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα στη σειρά: απλά σαρώστε προς τα δεξιά πάνω από οποιαδήποτε φούσκα κειμένου.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα στο μήνυμα και να κάνετε κλικ στο reply, οπότε θα ειδοποιηθεί το άτομο που έστειλε το αρχικό μήνυμα.

Επιστρέψτε στο σημείο όπου αφήσατε μια συνομιλία

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ομαδικές συνομιλίες που έχουν ξεφύγει λίγο από τον έλεγχο και όταν επιστρέφετε σε αυτές υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες μηνύματα που πρέπει να διαβάσετε.

Στο τελευταίο iOS μπορείτε εύκολα να επιστρέψετε στο σημείο όπου αφήσατε μια συνομιλία. Αν δείτε ένα μικρό βελάκι στην επάνω δεξιά πλευρά, πατήστε το και θα επιστρέψετε στο σημείο που ήσασταν.

πηγή: FOXreport.gr

Μυστήριο 4.000 ετών: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ελληνικό ναό του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε χώρα που δεν περίμεναν

Διέρρευσαν το Borderlands 4 και το Tiny Tina’s Wonderlands 2 – Η γκάφα πρώην υπαλλήλου της Gearbox