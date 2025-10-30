ΕΟΔΥ: Δύο θάνατοι από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα

Δύο νέοι θάνατοι καταγράφηκαν από covid-19 την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις την περίοδο 20-26 Οκτωβρίου. Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, υψηλότερα ωστόσο σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου. Καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την εβδομάδα 42/2025.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με
την εβδομάδα 42/2025.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
✓ Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 43/2025 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 43/2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 408.
✓ Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που είναι επί του παρόντος το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις.
✓ Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.
✓ Κατά την εβδομάδα 43/2025 καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από την εβδομάδα 01/2024 έως την εβδομάδα 43/2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 148.
✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 43/2025, μεταξύ 557 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν εννιά θετικά δείγματα για ιούς γρίπης τύπου Α.
✓ Από τα εφτά στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 2 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 5 στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.

Πατήστε εδώ και δείτε την έκθεση του ΕΟΔΥ

16:33 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

