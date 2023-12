Βιβλίο από τον Michael McDonald των Doobie Brothers

Ένα βιβλίο με απομνημονεύματα από τον κυρίαρχο της blue-eyed soul, τον Michael McDonald, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Μαίου 2024, με 336 σελίδες και τιμή περίπου στα 32 δολάρια. Πρόκειται για μία αυτοβιογραφική έκδοση, που έγραψε ο ενταγμένος στο Rock & Roll Hall of Fame καλλιτέχνης, μαζί με τον φίλο του, τον υποψήφιο για βραβείο Emmy ηθοποιό, κωμικό και συγγραφέα, του Paul Reiser.

Toυ Ιωσήφ Αβράμογλου

Doobie Brothers. Steely Dan. Ένας καλλιτέχνης που κατέκτησε τα charts. Μέσα σε μισό αιώνα καλλιτεχνικής πορείας, η αδιαμφισβήτητα απαλή βαρύτονη φωνή του Michael McDonald καθόρισε μια ολόκληρη εποχή της rock και του R&B, με επιτυχίες όπως τα “What A Fool Believes”, “Takin’ It to the Streets”, “I Keep Forgettin'”, “Peg”, “It Keeps You Running”, “You Belong to Me” και “Yah Mo B There”.

Στα απομνημονεύματά του, που έγραψε ελεύθερα και με ειλικρίνεια, μαζί με τον φίλο του, τον υποψήφιο για βραβείο Emmy ηθοποιό και κωμικό Paul Reiser, ο Michael αφηγείται την ιστορία της ζωής και της μουσικής του. Ο Michael McDonald, που εγκατέλειψε το λύκειο από το Ferguson του Missouri, κυνήγησε τα όνειρά του στην California του ’70, μια μεθυστική εποχή των rock ευκαιριών και της υπερβολής. Ξεκινόντας ως ανερχόμενος session μουσικός και τραγουδιστής για φωνητικά, μια σειρά από μουσικές συναντήσεις και συνευρέσεις, θα τον στείλουν σε μια μακρόχρονη βόλτα σε όλο τον κόσμο και στα ύψη του μεγέθους ενός πραγματικού ροκ σταρ – από την ένταξή του στους Steely Dan και την ανάδειξή του σε καθοριστικό μέλος των Doobie Brothers μέχρι τη χάραξη μιας υπέροχης πορείας ως ένας διακεκριμένος σόλο καλλιτέχνης του R&B.

Μέσα από αξέχαστες ιστορίες της μουσικής, ο Michael αφηγείται μια βαθιά συγκινητική ιστορία απώλειας και εύρεσης του εαυτού του ως προσωπικότητα. Αναμετράται με τις ανασφάλειες που τον οδηγούσαν στους εθισμούς, στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, που τον ταλαιπώρησαν πολύ, καθώς και τα σκαμπανεβάσματα της δημοτικότητάς του. Στην πορεία μεταφέρει τα μαθήματα που πήρε και διευκρινίζει ότι αν έμαθε κάτι είναι ότι συχνά υπάρχει μικρή σχέση ανάμεσα σε αυτό που παίρνεις και σε αυτό που αξίζεις.

Γεμάτο με απίστευτες ιστορίες σχετικές με ένα απαράμιλλο καστ σπουδαίων μουσικών, όπως οι James Taylor, Ray Charles, Carly Simon και Quincy Jones, το βιβλίο “What a Fool Believes”, που βέβαια πήρε το όνομά του από την ομότιτλη μεγάλη επιτυχία των Doobie Brothers, είναι ένα συγκινητικό και διασκεδαστικό memoir που σίγουρα θα μείνει κλασικό.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “‘Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter: @IosifAvramoglou, Facebook.com/avramoglou, Instagram: mus1cguru