Τέλειωσαν τα εισιτήρια για την χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey

Η Mariah Carey πρόκειται να δώσει μία πανηγυρική χριστουγεννιάτικη συναυλία στο περίφημο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, η οποία είναι ήδη sold-out, δηλαδή έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η εν λόγω συναυλία, που θα είναι αφιερωμένη στην γιορτή των Χριστουγέννων και θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου, θα κινηματογραφηθεί από το δίκτυο CBS και θα μεταδοθεί πρωτίστως σε ώρα primetime υπό τον τίτλο “Mariah Carey: Merry Christmas To All”. Το σόου θα είναι επίσης διαθέσιμο και για streaming από την Paramount+.

Η Mariah Carey θα δώσει 2 μέρες νωρίτερα και μία ακόμη συναυλία με το ίδιο θέμα, στο Scotiabank Arena του Τορόντο στον Καναδά. Εννοείται ότι και στα δύο κονσέρτα θα συμπεριλαμβάνεται η μεγάλη επιτυχία της “All I Want For Christmas Is You”, καθώς και άλλα τραγούδια από το άλμπουμ της “Merry Christmas” του 1994. Ας σημειωθεί ότι η Mariah ως δημιουργός του “All I Want For Christmas Is You” εισπράττει κάθε χρόνο μόνο για τα πνευματικά δικαιώματα του κομματιού, περί τις 600 χιλιάδες δολάρια. Ενώ μία αγωγή που της είχε ασκηθεί ότι δήθεν είχε αντιγράψει το τραγούδι από κάποιο άλλο, κατέπεσε στο δικαστήριο.

Το αναμενόμενο τηλεοπτικό σόου “Mariah Carey: Merry Christmas To All” συμπληρώνει την τριλογία, που είχε ξεκινήσει από την AppleTV+ με το “Mariah Carey’s Magical Christmas Special” του 2020 και το περσινό “Mariah’s Christmas: The Magic Continues”. Έτσι επιβεβαιώνεται η δήλωση που είχε κάνει η Carey στην βρετανική μουσική εφημερίδα ΝΜΕ: “Ξέρεις κάτι; Λατρεύω τα Χριστούγεννα!”.

Παρόλα αυτά και ενώ είναι σχεδόν αυταπόδεικτο σήμερα ότι η Mariah Carey είναι η “Βασίλισσα των Χριστουγέννων”, υπάρχουν δύο τραγουδίστριες που έχουν εγείρει αντιρρήσεις για αυτόν τον χαρακτηρισμό στη Mariah, δεδομένου ότι και οι δύο στην καριέρα τους παλαιότερα είχαν ήδη χρησιμοποιήσει αυτόν τον τίτλο. Η μία είναι η Darlene Love και η άλλη η Elizabeth Chan.

Όμως προβλέπεται ότι και αυτός ο τίτλος της αδιαμφισβήτητης “Βασίλισσας των Χριστουγέννων” δεν θα της ξεφύγει της Carey, μίας και προχθές όπως ανακοίνωσε η Ellen DeGeneres, που την φιλοξένησε στην εκπομπή της, η Mariah ξεπέρασε την Madonna, δηλαδή ξεπέρασε σε πωλήσεις τα 300 εκατομμύρια δίσκους και είναι πλέον στην 1η θέση, είναι η “Τραγουδίστρια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών”.

