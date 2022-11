Το νέο βιβλίο της Mariah Carey για τα Χριστούγεννα

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο που έγραψε η Mariah Carey, με την βοήθεια της συγγραφέως Michaela Angela Davis και με απεικονίσεις του Fuuji Takashi. Έχει τον τίτλο “The Christmas Princess” και στο εξώφυλλό του έχει την μικρή Mariah σε περιβάλλον χριστουγεννιάτικο. Πρόκειται για ένα κλασικού τύπου παιδικό χριστουγεννιάτικο βιβλίο, για μία εποχή διαφορετική από τις άλλες, όπου ο καθένας βοηθούσε τον άλλον.

Η Mariah Carey, που λατρεύεται ιδιαιτέρως τα Χριστούγεννα, από τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, φέρνει με το βιβλίο της ένα μοναδικό, συγκινητικό και μοντέρνο παραμύθι με την Πριγκίπισσα των Χριστουγέννων και με πρωταγωνίστρια την Little Mariah (μικρή Μαρία)! Όπως το τραγούδι της που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, το λατρεμένο παγκοσμίως «All I Want for Christmas Is You», έτσι και αυτή η ιστορία είναι ένα οικογενειακό κλασικό βιβλίο για τις διακοπές.

Η μικρή Mariah δεν έχει πολλά και δεν θέλει πολλά, αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που λαχταρά: μια ειρηνική και χαρούμενη περίοδος διακοπών. Νιώθοντας λίγο απομονωμένη και μόνη, η Μικρή Μαράια ξεκινά ένα χειμωνιάτικο θαυμαστό ταξίδι, στο οποίο ανακαλύπτει τελικά την θεραπευτική δύναμη της φωνής της και με αυτήν διαδίδει το πνεύμα των Χριστουγέννων στο σπίτι της και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Mariah Carey έδωσε το σύνθημα αμέσως μετά την λήξη του Halloween. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ!

