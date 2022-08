Πέντε ολόκληρες συναυλίες της Mariah Carey

Γεννημένη το 1969 στο Huntington της Νέας Υόρκης, η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια, συνθέτης και παραγωγός, με τον μελισματικό τρόπο ερμηνείας, έχει κάνει τόσες πολλές επιτυχίες, που ούτε η ίδια φανταζόταν ποτέ αλλά και το κοινό της… όποτε εκείνη βγάζει ένα νέο τραγούδι, έχει την προσδοκία να είναι μία ακόμη μεγάλη επιτυχία! Ένα βάρος που είναι σημαντικά μεγάλο για να το διαχειριστεί μία ή ένας καλλιτέχνης.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Παρακάτω θα βρείτε πέντε από τις χαρακτηριστικές live εμφανίσεις της στην πλήρη διάρκειά τους και σε καλή απόδοση εικόνας και ήχου. Απολαύστε!

Mariah Carey – Around The World

τέλη της δεκαετίας του ’90

Mariah Carey – MTV Unplugged

16 Μαρτίου 1992, Kaufman Astoria Studios, New York

Here Is Mariah Carey (Mariah’s Thanksgiving NBC Special)

16 Ιουλίου 1993, Proctor’s Theatre in Schenectady, New York

Mariah Carey – The Adventures Of Mimi

Anaheim Full Concert 2006

Mariah Carey – At Home in Concert: with Matt Lauer (Special)

2014

