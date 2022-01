Τα 20 καλύτερα τραγούδια της Mariah Carey σύμφωνα με το μουσικό περιοδικό Billboard

Η Mariah Carey γεννήθηκε στο Huntington της Νέας Υόρκης και της δώσανε το όνομα “Μαράϊα” από το τραγούδι “They Call The Wind Mariah”, που γράφτηκε για την μουσική κωμωδία του Broadway του 1951, με τίτλο “Paint Your Wagon”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μέσα σε μιά τρελή καριέρα που έχει ήδη συμπληρώσει πάνω από τρεις δεκαετίες έγιναν πολλά!

Κατ’ αρχήν τα πρώτα 5 σινγκλς που έβγαλε ανέβηκαν όλα στο Νο.1 των μικρών δίσκων της Αμερικής!

Συνολικά, έχει ανεβάσει 19 κομμάτια στο Νο.1, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής! Την κορυφή στους μεγάλους δίσκους την κατέκτησε έξι φορές!

Κέρδισε 15 Billboard Music Awards και 5 Grammys και μπήκε στο Hall of Fame των συνθετών.

Η φωνή της έχει ένα απίστευτο εύρος από 5 οκτάβες! Για να μην πούμε για τον μελισματικό τρόπο ερμηνείας που καταφέρνει, που σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να αλλάζει διαδοχικά διάφορες νότες στην… ίδια συλλαβή μιάς λέξης του στίχου!

Τα τραγούδια της έγιναν το σάουντρακ για δεκάδες εκατομμύρια πρώτους έρωτες, μεγάλους έρωτες, επικές φιλίες, στενάχωρους χωρισμούς, βραδινές εξόδους, οικογενειακές κρίσεις, προσωπικές απώλειες, στιγμές μεγάλης δύναμης και κουράγιου και ασφαλώς κάθε χριστουγεννιάτικης περιόδου από το 1994 και μετά!

Παρακάτω είναι η λίστα με τα 20 καλύτερα τραγούδια της Mariah Carey σύμφωνα με το συντακτικό προσωπικό του έγκυρου μουσικού περιοδικού Billboard.

1. “Always Be My Baby” (DAYDREAM, 1995)

2. “We Belong Together” (THE EMANCIPATION OF MIMI, 2004)

3. “Emotions” (EMOTIONS, 1991)

4. “Fantasy (Bad Boy Remix)” feat. Puff Daddy & Ol’ Dirty Bastard (“FANTASY” SINGLE, 1995)

5. “All I Want For Christmas Is You” (MERRY CHRISTMAS, 1994)

6. “One Sweet Day” with Boyz II Men (DAYDREAM, 1995)

7. “Vanishing” (MARIAH CAREY, 1990)

8. “Dreamlover” (MUSIC BOX, 1993)

9. “Honey” (BUTTERFLY, 1997)

10. “#Beautiful” feat. Miguel (ME. I AM MARIAH… THE ELUSIVE CHANTEUSE, 2013)

11. “Touch My Body” (E=MC2, 2008)

12. “Heartbreaker” feat. Jay-Z (RAINBOW, 1999)

13. “Vision Οf Love” (MARIAH CAREY, 1990)

14. “The Roof (Back in Time) (Mobb Deep Extended Version)” (“THE ROOF” SINGLE, 1998)

15. “Shake It Off” (THE EMANCIPATION OF MIMI, 2005)

16. “Anytime You Need a Friend (C&C Club Version)” (“ANYTIME YOU NEED A FRIEND” SINGLE, 1994)

17. “Migrate” feat. T-Pain (E=MC2, 2008)

18. “Breakdown” feat. Bone Thugs n Harmony (BUTTERFLY, 1997)

19. “Obsessed” (MEMOIRS OF AN IMPERFECT ANGEL, 2009)

20. “Hero” (MUSIC BOX, 1993)

