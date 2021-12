Mariah Carey: “Λατρεύω τα Χριστούγεννα!” Τα άπαντα του “All I Want For Christmas Is You”

Η Mariah Carey είναι αδιαμφισβήτητα η βασίλισσα των Χριστουγέννων! Εκείνη, στο Butterfly Lounge, όπως ονομάζει το οικιακό της προσωπικό στούντιο στο Los Angeles, δεν σταματά να δουλεύει και να επενδύει σε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, παλαιότερα και νεότερα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η επαναλαμβανόμενη επιτυχία που έχει γνωρίσει τόσα χρόνια με το θρυλικό πλέον “All I Want For Christmas Is You” της έδωσε να καταλάβει, ότι οποιοδήποτε άλλο τραγούδι, όσο μεγάλη επιτυχία και αν κάνει, όσο και διαχρονικό και αν μείνει, με το πέρασμα των ετών σιγά-σιγά ξεχνιέται. Ενώ ένα καλό χριστουγεννιάτικο επανέρχεται κάθε χρόνο, ξαναγίνεται hot και παράγει κάθε φορά νέες πωλήσεις!

Η 52χρονη σούπερ σταρ, είναι γνωστό ότι είναι νυχτερινή κουκουβάγια… ότι από την τρυφερή παιδική της ηλικία, όπου είχε κάποιες τραυματικές εμπειρίες, είχε αναπτύξει προβλήματα ύπνου και συνεχίζει να προτιμά να εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες παρά τις πρωινές.

Ένα πρόσφατο ρομαντικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι που παρουσίασε η Mariah τον περασμένο Νοέμβριο, είναι το “Fall In Love At Christmas”, σε συνεργασία με τον gospel τραγουδιστή Kirk Franklin και τον περίφημο Khalid. Παρόλα αυτά το συμπαθητικό αυτό νέο τραγούδι δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσει καν την επιτυχία του mega-hit “All I Want For Christmas Is You”.

Η Mariah Carey σχεδόν εθισμένη στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα, όπως έγραψε η ίδια στην αυτοβιογραφία της, που κυκλοφόρησε πέρσι με τίτλο “The Meaning Of Mariah Carey”, ότι “ζει από Χριστούγεννα σε Χριστούγεννα”. Και το βιώνει αυτό με ξεχωριστό τρόπο στο σπίτι-καταφύγιο που έχει στο Άσπεν, όπου ο Αϊ-Βασίλης επισκέπτεται εκείνην και την οικογένειά της με μια ανοιχτή άμαξα και με δύο μεγάλα άλογα…!

Στο Butterfly Lounge οι τοίχοι είναι γεμάτοι με βραβεία, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, για τα 200 εκατομμύρια και πλέον αντίτυπα που έχει πουλήσει η Mariah Carey στην 30χρονη καριέρα της και τα 19 Νο1 χιτς που έχει πετύχει στα τσαρτς του Billboard, τα περισσότερα στην ιστορία της μουσικής μετά τους… Beatles!

To “All I Want For Christmas Is You” ανέβηκε ξανά στην κορυφή Αγγλίας και Αμερικής το 2019 και το 2020, 25 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία…! Στις ΗΠΑ έχει γίνει διαμαντένιος δίσκος, δεδομένου ότι μόνον αυτός έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Το κομμάτι η Mariah το έχει τραγουδήσει ντουέτο με τον Justin Bieber και μαζί με τον Michael Bublé.

Επίσης το τραγούδησε μαζί με τον James Corden στο Carpool Karaoke, όπου εμφανίζονται να το τραγουδούν μεταξύ άλλων και οι Adele και Lady Gaga !

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η jazz εκτέλεση του Jamie Cullum στο γνωστό τραγούδι.

Η Mariah έχει βγάλει δύο χριστουγεννιάτικα άλμπουμς, το “Merry Christmas” το 1994 και το “Merry Christmas II You” το 2010. Το “All I Want For Christmas Is You” το έγραψε εκείνη το 1994, σε ηλικία 22 ετών, σε ένα φτηνό Casio ηλεκτρικό πιανάκι, που ακούγεται σχεδόν σαν παιγνίδι…!

Μιά περσινή χριστουγεννιάτικη ηχογράφηση πολλών μεγατόνων, υπό τον τίτλο “Oh Santa!” με την Mariah Carey, την Ariana Grande και την Jennifer Hudson, δεν κατάφερε να προσεγγίσει καν την επιτυχία του “All I Want For Christmas Is You”.

