Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

1957 – O Fats Domino γνωρίζει την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το “Blueberry Hill”, που σκαρφάλωσε μέχρι τη 2η θέση του Billboard.

1959 – Οι Platters φτάνουν στην 1η θέση στο αμερικανικό chart για τέταρτη φορά με την μπαλάντα “Smoke Gets In Your Eyes”.

1963 – The Beatles κάνουν την πρώτη τους τηλεοπτική εμφάνιση στην τηλεοπτική εκπομπή του “Thank Your Lucky Stars”, όπου ερμηνεύουν το “Please Please Me”.

1966 – Κυκλοφορεί το “Homeward Bound” των Simon And Garfunkel. Το 2016 ο Paul Simon είπε ότι έγραψε το τραγούδι σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στο Λίβερπουλ.

1970 – Το soundtrack της ταινίας “Easy Rider”, με τα “Born To Be Wild”, “If 6 Was 9” και “Ballad of Easy Rider” γίνεται χρυσό και ξεπερνά σε πωλήσεις τις 500.000 αντίτυπα.

1970 – Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που διεξήχθη για τη διάλυση των Beatles, ο Ringo κατέθεσε ενόρκως ότι «ο Paul συμπεριφερόταν σαν κακομαθημένο παιδί».

1974 – Επιτυχία γνωρίζει το τραγούδι του Al Wilson με τίτλο “Show and Tell”, νωρίτερα το είχε τραγουδήσει ο Johnny Mathis, χωρίς όμως να κάνει επιτυχία.

1974 – Ο Bruce Springsteen παίζει support στους Black Oak Arkansas στο Kent State University του Ohio.

1976 – Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Bill Sargent, φανατικός θαυμαστής των Beatles, προσφέρει στα 4 μέλη του συγκροτήματος το ποσό τον 30 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να ενωθούν ως Beatles και να παίξουν live μόνο για μία φορά, σε όποιον χώρο ήθελαν εκείνοι. Αλλά το διαλυμένο γκρουπ απέριψε την πρόταση.

1980 – Ο Michael Jackson καταγράφει την τρίτη σόλο Νο.1 επιτυχία του με το “Rock With You”. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Rod Temperton, ο οποίος έγραψε αργότερα και το “Thriller”.

1993 – Στην συναυλία για την ορκομωσία του Bill Clinton που πραγματοποιήθηκε στο Landover του Maryland για να τιμηθεί ο νεοεκλεγμένος Πρόεδρος, η Aretha Franklin τραγούδησε το “I Have A Dream” και οι Fleetwood Mac έπαιξαν το “Don’t Stop”, ένα κομμάτι που είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως στην καμπάνια του Clinton. Άλλοι καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν ήταν οι Michael Jackson, Michael Bolton, Judy Collins, Chuck Berry και Little Richard.

1994 – Ο Paul McCartney εισηγείται την ένταξη του John Lennon στο Rock and Roll Hall of Fame, λέγοντας: “Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι εγώ είμαι ο νούμερο ένα θαυμαστής του John Lennon. Τον αγαπώ μέχρι σήμερα και πάντα τον αγαπούσα”.

1998 – Ο πρωτοπόρος του rock ‘n’ roll, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Carl Perkins πεθαίνει από εγκεφαλικό σε ηλικία 65 ετών. Ο Carl είχε γράψει και είχε ηχογραφήσει το “Blue Suede Shoes” το 1956, με το οποίο πούλησε άμεσα 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Λίγο αργότερα το έβγαλε και ο Elvis Presley. Δυστυχώς ο αλκοολισμός και ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα έκοψαν την δυναμική του Perkins και δεν κατάφερε ποτέ ξανά να μπει στο Top-40 των ΗΠΑ.

2006 – Πεθαίνει από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 64 ετών, ο τραγουδιστής της soul, Wilson Pickett. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε βγάλει 16 μεγάλες επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων των “Land Of 1000 Dances” και “Funky Broadway”.

2009 – Η Aretha Franklin έδωσε μια συγκλονιστική ερμηνεία του “My Country ‘Tis of Thee” του Samuel F. Smith μπροστά από το Καπιτώλιο στην Washington D.C., κατά την τελετή ορκωμοσίας του Barack Obama ως 44ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

2010 – Η Phoebe Snow, η οποία είχε γνωρίσει επιτυχία το 1975 με το “Poetry Man”, στα 58 της χρόνια, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και έπεσε σε κώμα. Πέθανε στις 26 Απριλίου του 2011.

