Νέο τραγούδι συνεργασίας: Rolling Stones, Lady Gaga, Stevie Wonder

Πρόκειται για ιστορική συνεργασία, μεταξύ των Rolling Stones, της Lady Gaga και του Stevie Wonder. Το τραγούδι είναι θυμίζει τα παλιά gospel blues, έχει τίτλο “Sweet Sounds of Heaven” και είναι το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones “Hackney Diamonds” και έχει στοιχεία από το θρυλικό “Exile on Main St.”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το “Sweet Sounds of Heaven” έχει μια κλασική, αργόσυρτη blues ατμόσφαιρα, καθώς ο Wonder βάζει μια απαλή μελωδία στο πιάνο, που ακολουθείται από την κιθάρα του Keith Richards. Ο Jagger ανοίγει το κομμάτι, αποτίοντας φόρο τιμής στον αείμνηστο Charlie Watts με στίχους όπως: “Ευλόγησε τον Πατέρα, ευλόγησε τον Υιό, άκου τον ήχο των τυμπάνων/ Καθώς αντηχεί μέσα στην κοιλάδα και διασπείρεται”.

