Σώθηκε ο ποδοσφαιριστής της Νις που απειλούσε να πέσει από την γέφυρα

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ που εκτυλίχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής με τον ποδοσφαιριστή της Νις, Αλεξί Μπεκά Μπεκά που απειλούσε να πηδήξει από γέφυρα. Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό ο 22χρονος πείστηκε να κατέβει από την γέφυρα.

Ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος κάθισε για ώρες πάνω στην γέφυρα απειλώντας να πηδήξει αλλά τελικά σώθηκε, χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση αστυνομικών, πυροσβεστών και ανθρώπων της Νις.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.

Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2

