Σοκ στην Γαλλία: Ποδοσφαιριστής της Νις απειλεί να πέσει από γέφυρα

Ανατριχιαστικά νέα έρχονται από τη Νίκαια. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διάφορα γαλλικά ΜΜΕ, που βρίσκονται στο σημείο, ένας παίκτης της Νις απειλεί να αυτοκτονήσει.

Ο 22χρονος Αλεξί Μπεκά Μπεκά απειλεί να πέσει από την οδογέφυρα Μανιάν στον αυτοκινητόδρομο Α8. Ο νεαρός παίκτης φέρεται να σταμάτησε το όχημά του στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, προτού απειλήσει να πηδήξει στο κενό.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να ξεκινήσουν μια συζήτηση μαζί του, στο σημείο στάλθηκε και ο ψυχολόγος της Νις, ενώ κάτω από τη γέφυρα έχει τοποθετηθεί η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η γέφυρα στην οποία βρίσκεται ο 22χρονος παίκτης και απειλεί να τερματίσει τη ζωή του έχει ύψος 100 μέτρων, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη ο λόγος που έφτασε σε αυτό το σημείο (από την πλευρά των εκπροσώπων του υπήρχε διάψευση ρεπορτάζ που έκανε λόγο για απογοήτευσή του μετά από χωρισμό).

🚨 The representatives of the OGC Nice player, who is threatening to end his life:

"The break-up story is completely false. This has absolutely nothing to do with it and is completely out of context. We will not comment further on this story."

(Source: @Lnstantfoot) pic.twitter.com/N5XCvBpbPt

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 29, 2023