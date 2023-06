Μερικά από τα καλύτερα άλμπουμ του 2023 μέχρι στιγμής

Το 2023 είναι μία από τις πρώτες χρονιές μετά τους περιορισμούς της επιδημίας. Πολλοί καλλιτέχνες αξιοποίησαν την περίοδο του εγκλεισμού και έγραψαν νέα τραγούδια ή ηχογράφησαν νέες δισκογραφικές δουλειές στα προσωπικά τους στούντιο. Κοντεύουμε στην μέση της φετινής χρονιάς.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι παραγωγές για το πρώτο ήμισυ του ’23 έχουν ήδη παρουσιαστεί. Παρακάτω θα βρείτε μία λίστα και αποσπάσματα από μερικά από τα καλύτερα άλμπουμ του 2023, έτσι ώστε να σχηματίσετε μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα της φετινής δισκογραφικής παραγωγής.

John Cale – Mercy

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Lana Del Rey – Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Depeche Mode – Memento Mori

Bob Dylan – Shadow Kingdom

Everything But the Girl – Fuse

Foo Fighters – But Here We Are

Gorillaz – Cracker Island

Ellie Goulding – Higher Than Heaven

Labrinth – End & Begins

Metallica – 72 Seasons

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Megan Moroney – Lucky

Iggy Pop – Every Loser

Paul Simon – Seven Psalms

Sam Smith – Gloria

