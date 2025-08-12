Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Ένας Αυστραλός επιστήμονας, εξηγεί πως, η κύρια αιτία για τις εξαφανίσεις στο Τρίγωνο των Βερμούδων, είναι οι πιθανότητες. Και δεν είναι ο μοναδικός που το πιστεύει.

Παίρνοντας για παράδειγμα ένα από τα περισσότερα από 50 πλοία ή 20 αεροπλάνα που έχουν εξαφανιστεί στο Τρίγωνο των Βερμούδων τον τελευταίο αιώνα, κάθε ένα από αυτά, είναι μια ιστορία χωρίς τέλος, που οδηγεί σε μια πληθώρα από θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τις εξαφανίσεις στην περιοχή, η οποία οριοθετείται περίπου από τη Φλόριντα, τις Βερμούδες και τις Μεγάλες Αντίλλες.

Οι εξαφανίσεις εξηγούνται από τον νόμο των πιθανοτήτων

Ο Αυστραλός επιστήμονας Karl Kruszelnicki δεν συμμερίζεται τους υπερφυσικούς ισχυρισμούς για το Τρίγωνο των Βερμούδων. Ούτε και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι δύο υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι δεν υπάρχει πραγματικό μυστήριο στο Τρίγωνο των Βερμούδων. Στην πραγματικότητα, η απώλεια και εξαφάνιση πλοίων και αεροπλάνων είναι απλώς ζήτημα πιθανοτήτων.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μαρτυρούν ότι, οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις στο Τρίγωνο των Βερμούδων είναι συχνότερες από εκείνες οποιαδήποτε άλλο μεγάλο και δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό του ωκεανού», ανέφερε η NOAA το 2010. Από το 2017, ο Kruszelnicki επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο.

Από το 2017, ο Kruszelnicki λέει το ίδιο πράγμα. Δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ότι ο τεράστιος όγκος της κυκλοφορίας – σε μια δύσκολη περιοχή για να πλοηγηθεί κανείς, μάλιστα – δείχνει πως «ο αριθμός [των πλοίων και αεροπλάνων] που χάνονται στο Τρίγωνο των Βερμούδων είναι ο ίδιος με οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, σε ποσοστιαία βάση». Είπε επίσης ότι τόσο η εταιρεία Lloyd’s του Λονδίνου όσο και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ υποστηρίζουν αυτήν την άποψη. Στην πραγματικότητα, όπως σημειώνει η The Independent, η Lloyd’s του Λονδίνου έχει υιοθετήσει αυτή τη θεωρία ήδη από τη δεκαετία του 1970.

Γιατί ο κόσμος πιστεύει τις θεωρίες συνωμοσίας

Η NOAA υποστηρίζει πως, οι περισσότερες εξαφανίσεις στο Τρίγωνο των Βερμούδων μπορούν να εξηγηθούν με περιβαλλοντικούς όρους, τονίζοντας τις βίαιες αλλαγές των καιρικών συνθηκών στο Ρεύμα του Κόλπου, τον μεγάλο αριθμό νησιών στην Θάλασσα της Καραϊβικής που κάνουν τη ναυσιπλοΐα να μοιάζει με περιπέτεια, καθώς και στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το Τρίγωνο των Βερμούδων μπορεί να κάνει την πυξίδα να δείχνει τον αληθινό βορρά αντί για τον μαγνητικό βορρά, προκαλώντας σύγχυση στον προσανατολισμό.

«Το Πολεμικό Ναυτικό και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, υποστηρίζουν ότι δεν ισχύει καμία υπερφυσική εξήγηση σχετικά με καταστροφές στη θάλασσα», σύμφωνα με τη NOAA. «Η εμπειρία τους δείχνει ότι οι συνδυασμένες δυνάμεις της φύσης και το ανθρώπινο λάθος, ξεπερνούν και το πιο απίστευτο σενάριο επιστημονικής φαντασίας».

Ο Kruszelnicki έχει κεντρίσει την προσοχή του κοινού για τις αντιλήψεις που εκφράζει για το Τρίγωνο των Βερμούδων, αρχικά το 2017 και μετά, το 2022 και, ακόμη μια φορά το 2023. Όλες τις παραπάνω φορές, εκφράζει ακριβώς την ίδια ιδέα: Ότι οι αριθμοί, δεν λένε ψέματα.

Ακόμα και με κάποιες περιβόητες εξαφανίσεις—όπως η Πτήση 19, μια ομάδα πέντε αμερικανικών βομβαρδιστικών τορπιλών TBM Avenger του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που χάθηκαν το 1945— ενισχύοντας τη θεωρία στην κοινή γνώμη, ο Kruszelnicki επισημαίνει ότι κάθε περιστατικό περιλαμβάνει κάποιο βαθμό κακοκαιρία ή πιθανό ανθρώπινο λάθος (ή και τα δύο, όπως στην περίπτωση της Πτήσης 19) ως την αληθινή αιτία.

Η κοινή γνώμη ωστόσο, συνεχίζει να επικεντρώνεται στις θεωρίες συνωμοσίας για το Τρίγωνο των Βερμούδων.

Οι θεωρίες που μιλούν για θαλάσσια τέρατα, εξωγήινους ακόμη και την βύθιση της Ατλαντίδας στα βάθη του ωκεανού. Προφανώς, όλα αυτά είναι τροφή για βιβλία, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Σίγουρα, ακούγονται πιο συναρπαστικά από την κακοκαιρία και τις μαθηματικές πιθανότητες, ακόμη κι αν η «βαρετή» εκδοχή είναι περισσότερο λογική.