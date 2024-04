Εντυπωσιακό βίντεο: Το Ντουμπάι καταπολεμά τον καύσωνα με τεχνητή βροχή – Πώς λειτουργεί το cloud-seeding

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρησιμοποίησαν μια μορφή «τεχνητής βροχής» για να αυξήσουν τις βροχοπτώσεις ενώ στη χώρα επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πλάνα από τη χώρα του Κόλπου φαίνεται να δείχνουν τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, καθώς η βροχή πέφτει πάνω σε ουρανοξύστες και αυτοκινητόδρομους.

Τα ΗΑΕ έχουν σε μεγάλο βαθμό ξηρό κλίμα με πολύ λίγες ετήσιες βροχοπτώσεις και καυτές θερμοκρασίες, οι οποίες συχνά αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ το 2023 έφτασαν ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Οι δύο μεγαλύτερες πόλεις, το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, βρίσκονται και οι δύο στις ακτές του Περσικού Κόλπου, παρέχοντας κάποια ανακούφιση στους κατοίκους τους. Αλλά η κυβέρνηση των ΗΑΕ έχει λάβει συναρπαστικά μέτρα για να συμβάλει στην αύξηση των βροχοπτώσεων στο ξηρό κλίμα της χώρας.

Πρόκειται για το κυβερνητικό πρόγραμμα cloud-seeding (τεχνητή βροχή), το οποίο ξεκίνησε σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες γύρω από την ασφάλεια του νερού στη χώρα.

