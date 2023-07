Τζόκοβιτς: Πρόστιμο – ρεκόρ για το ξέσπασμα με την ρακέτα μετά την ήττα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χάνει… περισσότερα από τη ρακέτα του μετά το ξέσπασμά του την Κυριακή ύστερα από την ήττα στον τελικό του Wimbledon. Ο διάσημος τενίστας αφού έχασε το τρίτο παιχνίδι στο πέμπτο σετ του επικού αγώνα του με τον Κάρλος Αλκαράθ εξαπέλυσε την οργή του στη ρακέτα του.

Χτύπησε την ρακέτα στο δοκάρι στο φιλέ, καταστρέφοντας την.

Στον Τζόκοβιτς επιβλήθηκε πρόστιμο 8.000 δολαρίων (6.100 £) για «κατάχρηση ρακέτας», το μεγαλύτερο ατομικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί μέσα στο 2023.

RACQUET SMASH: Novak Djokovic was unable to keep his cool as his long reign at Wimbledon was brought to an end by Spaniard Carlos Alcaraz in an epic men’s singles final. 🎾 #9News

