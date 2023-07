Νόβακ Τζόκοβιτς: Έσπασε τη ρακέτα του και άφησε σημάδι στο στύλο του φιλέ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ο νέος Βασιλιάς του Wimbledon αφού επικράτησε 3-2 σετ του Νόβακ Τζόκοβιτς και κατέκτησε το ιστορικό τουρνουά για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Κατά τη διάρκεια του πέμπτου σετ του τελικού ο Κάρλος Αλκαράθ μετά από έναν μεγάλο πόντο κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Τζόκοβιτς με τον Σέρβο να χτυπά τη ρακέτα του πάνω στο στύλο του φιλέ.

Novak Djokovic absolutely crushes his racquet after losing the game. 😳 pic.twitter.com/m8ymcXUVhp

