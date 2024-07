Τζο Μπράιαντ: Πέθανε ο πατέρας του Kόμπε, 4 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα του γιου του

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Κόμπι Μπράιαντ, Τζο σε ηλικία 69 ετών.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στον χώρο του παγκόσμιου μπάσκετ, αφού ο Τζο Μπράιαντ είχε τη δική του μεγάλη καριέρα, τόσο στο NBA, όσο και στα ευρωπαϊκά γήπεδα, φορώντας τις φανέλες των ιταλικών ομάδων Ριέτι, Ρέτζιο Καλάμπρια, Πιστόια και Ρετζιάνα Εμίλια.

Ο θάνατός του έρχεται τεσσεράμισι χρόνια αφότου ο γιος του, Κόμπι Μπράιαντ, σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου σε ηλικία μόλις 41 ετών, μαζί με την εγγονή του Τζίτζι.

Joe Bryant, the father of Kobe Bryant and a basketball star in his own rights at Bartram High School, at La Salle, and over eight seasons in the NBA, has died.

He was 69. https://t.co/qdY18QhVn9

— The Philadelphia Inquirer (@PhillyInquirer) July 16, 2024