Συνελήφθη ο αθλητής του χόκεϊ που έκοψε το λαιμό αντιπάλου με το παγοπέδιλο

Συνελήφθη από την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ο παίκτης του χόκεϊ επί πάγου που με το παγοπέδιλό του τραυμάτισε θανάσιμα τον περασμένο μήνα τον Άνταμ Τζόνσον, σε αγώνα στο Σέφιλντ.

Χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομα του συλληφθέντα, η βρετανική αστυνομία γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος παρέμεινε υπό κράτηση. Σύμφωνα όμως με ξένα δημοσιεύματα, αυτός που συνελήφθη είναι ο αμυντικός των Στίλερς, Ματ Πετγκρέιβ.

Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος Άνταμ Τζόνσον υπέστη θανάσιμο τραυματισμό όταν κόπηκε ο λαιμός του από τη λεπίδα του παγοπέδιλου αντίπαλου παίκτη κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Στίλερς στο Σέφιλντ της βόρειας Αγγλίας.

Ο Αμερικανός διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιατροδικαστής που επιβλέπει την ανάκριση ζήτησε να γίνουν υποχρεωτικά τα προστατευτικά λαιμού μετά τον θάνατο του 29χρονου Άνταμ Τζόνσον.

