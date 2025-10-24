Ποντένσε για τη διαιτησία στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα: «Δεν μπορώ να καταλάβω πως οι άνθρωποι κρίνουν τόσο άσχημα»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μπαρτσελόνα και υπέστη βαριά ήττα με 6-1, με τον Ελβετό διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ να παίζει σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση του σκορ.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε με ανάρτησή του στο Instagram «φωτογράφισε» τον διαιτητή για την απόφασή του να αποβάλει τον Έσε στο 54ο λεπτό, χωρίς να έχει ακουμπήσει τον αντίπαλό του.

Συγκεκριμένα o «άσος» του Ολυμπιακού ανέφερε:

«Μου πήρε 2 μέρες να προσπαθήσω να καταλάβω πώς μπορούν οι άνθρωποι να κρίνουν τόσο άσχημα και να είναι τόσο αλαζονικοί ταυτόχρονα. Ήταν αρκετά δύσκολο ενάντια σε μια μεγάλη ομάδα να αντιμετωπίσουμε τόση ανικανότητα.

Τέλος πάντων παίξαμε έναν καλό αγώνα για κάποιο μέρος του παιχνιδιού. Τώρα μένουμε ενωμένοι σαν Ομάδα σαν Σύλλογος και έτοιμοι για την Κυριακή!!

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας».