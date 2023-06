Πέθανε ο Γκόρντον ΜακΚουίν, πρώην αμυντικός της Λιντς και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Σκωτσέζος πρώην κεντρικός αμυντικός, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λιντς, Γκόρντον ΜακΚουίν, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2011 και άνοια το 2021.

Ξεκίνησε την καριέρα του με τη Σεντ Μίρεν. Στη συνέχεια ο Μακ Κουίν πήγε στη Λιντς και κέρδισε τον τίτλο του αγγλικού πρωταθλήματος το 1974, το Κύπελλο Αγγλίας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 1983, ενώ έπαιξε 30 φορές με την εθνική Σκωτίας.

Ήταν στην αποστολή για τα Παγκόσμια Κύπελλα του 1974 και του 1978, αλλά χωρίς συμμετοχή, στο τελευταίο λόγω τραυματισμού.

Ο Μακ Κουίν σκόραρε τρεις φορές στην πορεία της Λιντς στον τελικό του Κυπέλου Πρωταθλητριών του 1975, αλλά ήταν τιμωρημένος στην ήττα (2-0) στον τελικό με την Μπάγερν Μονάχου.

Ήταν επίσης στην ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχασε τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 1979 από την Άρσεναλ, αλλά σκόραρε στην ήττα 3-2 στο Γουέμπλεϊ.

«Με βαρύτατη καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γκόρντον, ο οποίος πέθανε στο σπίτι του νωρίς το πρωί σήμερα αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του Υβόννη, τις κόρες του Χέιλι και Άννα, τον γιο Έντι και τα αγαπημένα του εγγόνια Ρούντι, Έτα και Άιλα», ανέφερε ανακοίνωση της οικογένειας.

«Ελπίζουμε ότι, εκτός από τη δημιουργία πολλών σπουδαίων ποδοσφαιρικών αναμνήσεων, θα τον θυμόμαστε περισσότερο για τον χαρακτήρα του. Το σπίτι μας ήταν πάντα γεμάτο φίλους, οικογένεια και ποδόσφαιρο, όπως ήταν και τους τελευταίους μήνες του, καθώς αγωνίστηκε τόσο γενναία σε μια πολύ σκληρή μάχη κατά της άνοιας. Η ασθένεια μπορεί να τον πήρε πολύ νωρίς, αλλά σίγουρα έζησε τη ζωή στο έπακρο, η απόλυτη καρδιά και ψυχή κάθε περίστασης, ο πιο διασκεδαστικός μπαμπάς που θα μπορούσε να επιθυμήσει κανείς», πρόσθεσε η ίδια ανακοίνωση.

Ο ΜακΚουίν εισήχθη στο «Hall of Fame» του ποδοσφαίρου της Σκωτίας το 2012. Έκανε το ντεμπούτο του με τη Σκωτία εναντίον του Βελγίου το 1974, και σημείωσε πέντε γκολ.

Είχε 57 εμφανίσεις με τη Σεντ Μίρεν, 140 σε έξι χρόνια με τη Λιντς και 184 σε επτά με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πήγε στη συνέχεια στο Χονγκ Κονγκ πριν στραφεί στην προπονητική και μετά γίνει τηλεοπτικός αναλυτής ποδοσφαίρου.

