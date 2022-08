Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος ήρθε, ο Μπιέλ έρχεται και ο Μαντί Καμαρά έφυγε

Μεταγραφικός πυρετός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Ολυμπιακό, καθώς παίκτες φεύγουν και παίκτες έρχονται λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας.

Αρχικά οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την επιστροφή του Παναγιώτη Ρέτσου. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός θα φορέσει και πάλι τα ερυθρόλευκα μετά από πέντε χρόνια, όταν είχε παραχωρηθεί στην Μπάγερ Λεβερκούζεν αντί 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 24χρονος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Βερόνα μέχρι το 2024 και επέστρεψε στο λιμάνι του Πειραιά δανεικός, με τη συμφωνία ωστόσο των δύο ομάδων να περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς.



Λίγο αργότερα επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Μαντί Καμαρά από τον Ολυμπιακό στην Ρόμα. Οι Ιταλοί ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Μαντί Καμαρά από τον Ολυμπιακό με τον διεθνή μέσο να παίρνει το νούμερο “20” ενώ έγινε γνωστό πως διατηρούν οψιόν αγοράς του ώστε να γίνει μόνιμος κάτοικος Ρώμης το καλοκαίρι του 2023.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Mady Camara 🐺🇬🇳

The club is delighted to be able to confirm the signing of the Guinea international midfielder.

We do so while highlighting cases of missing children around the world – hoping awareness can help bring them home. 🙏#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/Rg12p1ZnuL

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 31, 2022