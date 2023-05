NBA: Καβγάς στο παρκέ – Ο Γιόκιτς έσπρωξε τον ιδιοκτήτη των Σανς

Έντονο επεισόδιο μεταξύ του Νίκολα Γιόκιτς και του ιδιοκτήτη των Φοίνιξ Σανς, στο NBA.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την New York Post, στο δεύτερο τέταρτο, του 4ου αγώνα μεταξύ των Ντένβερ Νάγκετς και των Φοίνιξ Σανς για τα πλέι οφ, ο Τζος Οκόγιε, βγήκε εκτός παρκέ με την μπάλα στα χέρια, πέφτοντας πάνω στους θεατές που κάθονταν στις πρώτες σειρές, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του ιδιοκτήτη των Φοίνιξ Σανς.

Όταν ο Νίκολα Γιόκιτς πήγε να πάρει πίσω την μπάλα ήρθε σε σύγκρουση με τον ιδιοκτήτη των Σανς. Στο τέλος, η μπάλα κατέληξε πιο μακριά και ο Γιόκιτς έσπρωξε τον ισχυρό άνδρα της αντίπαλης ομάδας. Γι’ αυτή του την αντίδραση ο Σέρβος παίκτης τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή.

Ερωτηθείς για το περιστατικό, από τους δημοσιογράφους μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Γιόκιτς απάντησε πως ο ιδιοκτήτης των Σανς τον ακούμπησε πρώτος και πως δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί επειδή αντέδρασε. Ενώ αντιθέτως ο ιδιοκτήτης θα έπρεπε να φύγει από το γήπεδο, ως ποινή για την συμπεριφορά του: “Με ακούμπησε πρώτος. Νόμιζα ότι η λίγκα μάς προστατεύει, ίσως κάνω λάθος. Ξέρω ποιος είναι, αλλά κάθεται στο κοινό, άρα είναι φίλαθλος, σωστά; Όποιος κι αν είναι, δεν μπορεί να επηρεάζει το παιχνίδι, κρατώντας τη μπάλα. Γιατί να τιμωρηθώ; Με ακούμπησε πρώτος. Η λίγκα θα προστατεύσει τον φίλαθλο και όχι εμένα; Όχι εμένα συγκεκριμένα, μιλάω σαν παίκτης γενικά. Στο τέλος, το ΝΒΑ θα κάνει ό,τι νομίζει, αλλά υποτίθεται ότι προστατεύει τους παίκτες. Πήρε τη μπάλα και δεν την άφηνε, άρα επηρέασε το παιχνίδι. Από την στιγμή που το κάνει αυτό, έπρεπε να τον διώξουν από το γήπεδο”.

Nikola Jokic addresses the incident with Suns owner Mat Ishbia in Game 4 tonight:

“He told me I was elbowing the fan, but the fan put his hands on me first. I thought the league is supposed to protect us. But maybe I’m wrong” pic.twitter.com/uLL8qBS17H

— Oh no he didn’t (@ohnohedidnt24) May 8, 2023