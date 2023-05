«Ήταν μια νύχτα που θα θυμόμαστε»: Το backstage βίντεο από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον χαιρέτησαν τη Συναυλία Στέψης του Βασιλιά Καρόλου που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παλάτι του Ουίνδσορ ως «μια νύχτα που θα θυμόμαστε».

Χθες το βράδυ, ο Βασιλιάς και Βασίλισσα μαζί με ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας βρέθηκαν σε μια γεμάτη αστέρια ποπ συναυλία με την Katy Perry , τον Olly Murs και τους Take That.

Περίπου 20.000 θεατές παρακολούθησαν το υπέροχο σόου από το βασιλικό κτήμα, με εκατομμύρια να παρακολουθούν τις παραστάσεις που ακτινοβολούν από τις τηλεοράσεις τους στο σπίτι.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ μοιράστηκαν πλάνα από τα παρασκήνια, που τους δείχνουν να φτάνουν στη συναυλία με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, τον εννιάχρονο πρίγκιπα Τζορτζ και την οκτάχρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε στην επίσημη σελίδα της Ουαλίας στο Instagram και στο Twitter, το λαμπερό βασιλικό ζεύγος έλαμψε καθώς ανέβαινε τις σκάλες για να καθίσει.

A night to remember at the #CoronationConcert pic.twitter.com/tCqBqn2cp0

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 8, 2023