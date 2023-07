Μαρία Σάκκαρη: «Μπλακ άουτ» και αποκλεισμός με το… καλημέρα στο Wimbledon – BINTEO

«Μπλακ άουτ» μετά το πρώτο σετ υπέστη η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο Wimbledon, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί με το… καλημέρα από το τρίτο Major της χρονιάς, από την Μάρτα Κόστιουκ με 2-1 σετ (6-0, 5-7, 6-2).

Αν και ο αγώνας, ο οποίος ήταν να διεξαχθεί χθες, αλλά λόγω της βροχής μεταφέρθηκε κατά ένα 24ωρο, ξεκίνησε με τις ιδανικότερες προϋποθέσεις για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η διπλή διακοπή του, όμως, (στο τέλος του πρώτου και στις αρχές του δεύτερου σετ) την έβγαλε εντελώς εκτός ρυθμού, με την Ουκρανή να το εκμεταλλεύεται στο έπακρο και να φέρνει τα πάνω κάτω στο παιχνίδι.

A simply remarkable turnaround 🤯@marta_kostyuk stages a brilliant fightback against the No.8 seed Maria Sakkari to make her way into the second round, 0-6, 7-5, 6-2 👏#Wimbledon pic.twitter.com/zGieUfKTLz

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2023