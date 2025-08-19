Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το κάλεσμα στον κόσμο για τον αγώνα με τη Λετονία – «Ήρθε η ώρα» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας και έκανε το δικό του κάλεσμα στους φιλάθλους.

«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο» ανέφερε στο μήνυμά του.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την Τετάρτη (20/8) τη Λετονία για την πρώτη ημέρα του «Ακρόπολις» ενώ δύο ημέρες αργότερα (22/8) θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.

Η αυλαία των φιλικών για την Εθνική θα πέσει την ερχόμενη Κυριακή και πάλι στο ΟΑΚΑ (24/8) στην «πρόβα τζενεράλε» κόντρα στη Γαλλία.

