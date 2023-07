Formula Regional Championship: Σκοτώθηκε 18χρονος οδηγός στην πίστα του Σπα

Απεβίωσε σε δυστύχημα ο Ολλανδός 18χρονος οδηγός της “MP Motorsport” Ντιλάνο Φαντ Χοφ, κατά τη διάρκεια του αγώνα στην ολισθηρή, λόγω βροχής, πίστα Σπα του Βελγίου, για το Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Φόρμουλα. Ο Χοφ είχε κερδίσει το ισπανικό πρωτάθλημα στη F4 το 2021. Οι ομάδες και οι οδηγοί της Formula 2 που αγωνίστηκαν στο Γκραν Πρι της Αυστρίας τήρησαν ενός λεπτού σιγή.

«Η MP Motorsport με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνει ότι ο οδηγός μας, Ντιλάνο Φαντ Χοφ πέθανε μετά από σύγκρουση κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα του περιφερειακού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην πίστα Spa-Francorchamps», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της ομάδας.

MP Motorsport is deeply saddened to confirm that our driver, Dilano van ’t Hoff has passed away as a result of a crash during the second race of the Formula Regional European Championship by Alpine at Spa Francorchamps. pic.twitter.com/IWvS0fY1bs

«Ο Ντιλάνο πέθανε κυνηγώντας το όνειρό του να φτάσει στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μαζί με ολόκληρη την κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van ‘t Hoff today at Spa-Francorchamps.

Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.

Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”

Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN

— Formula 1 (@F1) July 1, 2023