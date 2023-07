Γάλλος πυροσβέστης έσπασε Ρεκόρ Γκίνες: Για την πιο μακριά και ταχύτερη διαδρομή ενώ είχε αυτοπυρποληθεί και ήταν χωρίς οξυγόνο

Γάλλος πυροσβέστης έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες, καθώς κατάφερε να τρέξει 272,25 μέτρα ενώ καιγόταν σε όλο του το σώμα και δεν είχε οξυγόνο. Σύμφωνα με το επίσημο site του Ρεκόρ Γκίνες ο 39χρονος Τζόναθαν Βερό φορούσε προστατευτική στολή και έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ των των 204,23 μέτρων. Επίσης ο Τζόναθαν φτάνοντας στα 100 μέτρα σε 17 δευτερόλεπτα, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ κατά 7,58 δευτερόλεπτα. Και τα δύο ρεκόρ τα κατείχε προηγουμένως ο Άντονι Μπράιτον, από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρ’ ότι θα πίστευε κάποιος ότι δεν θα υπήρχαν πολλοί που θα αυτοπυρπολούνταν για να σπάσουν ένα ρεκόρ, η αλήθεια είναι πως από το 2009 το συγκεκριμένο ρεκόρ έχει αλλάξει επτά φορές χέρια. Μάλιστα ο Τζόναθαν έτρεξε τρεις φορές πιο μακριά από τον Κιθ Μάλκολμ, από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος και είχε δημιουργήσει το συγκεκριμένο ρεκόρ.

Εκτός από πυροσβέστης, ο Τζόναθαν είναι και επαγγελματίας κασκαντέρ. Λέει ότι «είχε πάντα πάθος για τη φωτιά» και «δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει μαζί της» από τότε που ήταν παιδί. Ο Γάλλος πυροσβέστης μοιράζει τον χρόνο του, μεταξύ του να σβήνει πυρκαγιές και να λαμβάνει μέρος σε σόου με φωτιά. Στην διάρκεια αυτών των σόου ο Τζόναθαν κάνει διάφορα πράγματα όπως ταχυδακτυλουργικά, τρώει φωτιά και κάνει τον “ανθρώπινο πυρσό”, βάζοντας φωτιά σε όλο του το σώμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο επιχείρησε αυτά τα ρεκόρ επειδή του αρέσει να «σπρώχνει τα όρια» και ήθελε «να ανοίξει τις πόρτες του διάσημου Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες». Ήθελε επίσης να αποδείξει στον εαυτό του ότι μπορεί «πάντα να πάει παραπέρα» ως καλλιτέχνης της φωτιάς. Ο ίδιος προετοιμαζόταν τρεις μήνες για να σπάσει τα συγκεκριμένα ρεκόρ.

«Αυτή η παράσταση έχει μεγάλη σημασία για μένα, για τη δουλειά μου ως πυροσβέστης και για τους ανθρώπους που με εκπαίδευσαν και με είδαν να μεγαλώνω» θα προσθέσει ο Τζόναθαν. Ενώ θα εξηγήσει ότι ήταν παιδικό του όνειρο, προσπαθούσε κάθε μέρα να το κάνει πραγματικότητα και δεν έχει σκοπό να σταματήσει εδώ.

New record: The fastest full body burn 100 m sprint without oxygen – 17 seconds by Jonathan Vero (France)

Jonathan also set the record for the farthest distance ran in full body burn during this attempt at 272.25 metres! 🔥 pic.twitter.com/J0QJsPNkPf

— Guinness World Records (@GWR) June 29, 2023