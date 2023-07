Γαλλία: Ανέβαλε ο Μακρόν την επίσκεψη στην Γερμανία – Στο «κόκκινο» το Παρίσι

Ανέβαλε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν την επίσημη επίσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει από αύριο (Κυριακή) το βράδυ στη Γερμανία, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της γερμανικής προεδρίας, καθώς είναι σε εξέλιξη οι ταραχές στην Γαλλία, έπειτα από τον φόνο του 17χρονου Ναέλ, από αστυνομικό στο προάστιο Ναντέρ, στο Παρίσι.

«Ο Γάλλος πρόεδος Μακρόν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό πρόεδρο Σταϊνμάγερ και τον ενημέρωσε για την κατάσταση στη χώρα του. Ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε την αναβολή της προγραμματισμένης επίσημης επίσκεψής του στη Γερμανία», προσθέτει στην ανακοίνωσή της η γερμανική προεδρία, κάτι που επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η γαλλική προεδρία.

«Ο Γερμανός πρόεδρος εκφράζει τη λύπη του για την αναβολή και την πλήρη κατανόησή του, λόγω της κατάστασης» στη Γαλλία, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της γερμανικής προεδρίας. Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ «παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή την κατάσταση στη Γαλλία. Ελπίζει πως η βία στους δρόμους θα σταματήσει σύντομα και πως η κοινωνική ειρήνη θα αποκατασταθεί», προστίθεται.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, δεν έχει ακόμα οριστεί νέα ημερομηνία για την επίσκεψη. Στο Παρίσι, πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο επέμεινε στο γεγονός ότι Γάλλοι και Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν πολλές ευκαιρίες να συναντώνται προσθέτοντας ότι, επειδή μια επίσημη προεδρική επίσκεψη είναι μάλλον ένας τρόπος για γιορτασθεί η γαλλογερμανική φιλία, παρά ένα αυστηρά πολιτικό ραντεβού, η στιγμή δεν ήταν η πιο κατάλληλη για να πραγματοποιηθεί.

Στα τέλη Μαρτίου είχε χρειαστεί να ματαιωθεί η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ στη Γαλλία, εξαιτίας της κοινωνικής αναταραχής που συνδεόταν με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η απόφαση του Μακρόν να αναβάλλει την επίσκεψη έρχεται καθώς η Γαλλία από χθες βρίσκεται ένα βήμα από την κήρυξη εκτάκτου ανάγκης, καθώς τα βίαια επεισόδια που ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, έπειτα από τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ Μ. από πυρά αστυνομικού στο Ναντέρ, αυξάνονται σε ένταση και ταυτόχρονα διευρύνονται σε όλο και περισσότερες πόλεις, πέρα από το Παρίσι το οποίο τελεί εν μέσω χάους.

Τις τέσσερις τελευταίες ημέρες η Γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κύμα βίας, το οποίο απειλεί να λάβει χαρακτηριστικά εξέγερσης, καθώς χιλιάδες πολίτες, στην πλειονότητα τους νεαρά άτομα, αφρικανικής και αραβικής καταγωγής, έχουν βγει στους δρόμους καίγοντας και λεηλατώντας καταστήματα, βανδαλίζοντας δημόσια κτήρια, βάζοντας φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιχείρησαν να επιτεθούν ακόμη και σε αστυνομικά τμήματα.

Pogroms took place in #France at night. The rioters set fire to houses and cars, as well as smashed and robbed shops.

More than 470 people were arrested during the evening of June 30th. pic.twitter.com/eTosk9mZmy

— NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2023