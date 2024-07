Formula 1: Πρωτιά για Χάμιλτον στο Σίλβερστοουν ύστερα από 2,5 χρόνια

Έπειτα από έναν καθηλωτικό αγώνα, ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο τελικός νικητής του GP του Σίλβερστοουν, «πατώντας» την πρώτη θέση του βάθρου ύστερα από 2,5 χρόνια.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις, ενώ εγκατέλειψε ο Τζορτζ Ράσελ με υδραυλικό πρόβλημα.

Παρά το γεγονός ότι ο καιρός έκανε τα… δικά του, με την βροχή και τον ήλιο να εναλλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του συναρπαστικού αγώνα βάζοντας σε δοκιμασία τα ελαστικά των μονοθέσιων, ο Χάμιλτον χάρη στην καταπληκτική στρατηγική της ομάδας του κατάφερε να κόψει πρώτος το νήμα της κούρσας, αν και στα μισά αυτής είδε τον Νόρις να τον προσπερνά.

GET IN THERE!!!!

LEWIS HAMILTON WINS THE BRITISH GRAND PRIX!!!! 🏆

What a moment. Incredible! pic.twitter.com/ucamrUBTGq

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 7, 2024