Formula 1: Φερστάπεν… με φόρα και στο Σίλβερστον

Έχει πάρει… φόρα ο Μαξ Φερστάπεν και δεν λέει να σταματήσει. Ο οδηγός της Ρεντ Μπουλ πανηγύρισε και στην πίστα του Σιλβερστον, όπου πανηγύρισε την 6η διαδοχική του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 και 8η επί συνόλου 10 αγώνων!

Πίσω από τον Ολλανδό «πιλότο», που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρώτος τη σημαία του τερματισμού στο γκραν πρι της Μ.Βρετανίας, βρέθηκαν οι «οικοδεσπότες»Λάντο Νόρις (ΜακΛάρεν) και Λιούις Χάμιλτον (Μερτσέντες), οι οποίοι ανέβηκαν στο πόντιουμ στον αγώνα που έγινε… στο σπίτι τους.

Έτσι ο δις πρωταθλητής της F1, Μαξ Φερστάπεν, πρόσθεσε και το Σίλβερστον στις πίστες που έχει πάρει τη νίκη, μαζί του και η ομάδα του για πρώτη φορά σε βρετανικό έδαφος μετά από 11 χρόνια, ωστόσο, έκανε το 10Χ10 από το ξεκίνημα της σεζόν!

Max, Lando and Lewis were so excited to celebrate… that they forgot about the trophy 😂#BritishGP #F1 pic.twitter.com/D4ii9VXDDf

— Formula 1 (@F1) July 9, 2023