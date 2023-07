Έλτον Τζον: Συγκίνησε στην τελευταία συναυλία της ζωής του – «Είστε στο μυαλό, στην καρδιά και στην ψυχή μου»

Συγκίνηση και πολύ τραγούδι είχε η τελευταία συναυλία της μεγάλης αποχαιρετιστήριας περιοδείας του Έλτον Τζον στη Σουηδία. Η συναυλία είχε διάρκεια 2,5 ώρες και ο 76χρονος καλλιτέχνης 23 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ενώ εμφανίστηκε με εντυπωσιακά κουστούμια. Ο Sir Elton John είπε στους θαυμαστές του ότι θα παραμείνουν στο «μυαλό, την καρδιά και την ψυχή του».

Με το φανταχτερό του στυλ, ο τραγουδιστής φόρεσε ένα μαύρο σακάκι με κόκκινες, μπλε και ασημένιες χάντρες στο πέτο μαζί με ένα κόκκινο ζευγάρι γυαλιά ηλίου με την υπογραφή του, καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να ανοίξει με τους Bennie And The Jets.

Μετά από μια ερμηνεία του Philadelphia Freedom, ξεσήκωσε το κοινό χαιρετώντας το και είπε: «Καλησπέρα Στοκχόλμη. Λοιπόν, αυτό είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στη Σουηδία και σε αυτή την όμορφη χώρα για να τελειώσουμε την περιοδεία μας Farewell Yellow Brick Road, οπότε καλύτερα να κάνουμε μια καλή συναυλία. Ξεκινάμε» πριν παίξει το I Guess That’s Why They Call It The Blues. Ακολούθησαν μια δυναμική ερμηνεία της επιτυχίας του Tiny Dancer, του Have Mercy On The Criminal και του κλασικού Rocket Man.

Μια συγκινητική εκτέλεση του Candle In The Wind ήταν επίσης μεταξύ του setlist, το οποίο ερμήνευσε στην κηδεία της πριγκίπισσάς Νταϊάνα, το 1997, προσαρμόζοντας τους στίχους ώστε να αντικατοπτρίζουν τη ζωή της.

Ο βετεράνος μουσικός είπε ότι είχε πολλά συγκροτήματα που τον υποστήριζαν κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, αλλά χαιρέτισε την τωρινή του ομάδα ως την «αγαπημένη του», καθώς αισθάνεται ότι «σκίζουν κάθε βράδυ».

Έκλεισε το κυρίως σετ με μια γεμάτη ενέργεια ερμηνεία του Saturday Night’s Alright For Fighting, κατά την οποία χρυσά κομφετί εκτοξεύτηκαν στο πλήθος και έπεσαν βροχή πάνω στον μουσικό σταρ.