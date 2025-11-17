Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στην κεφαλή της πορείας, ως είθισται, βρίσκεται ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ) και ακολουθεί το μπλοκ των φοιτητών από όλες τις σχολές του ΑΠΘ.

Η πορεία θα κινηθεί στις οδούς Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, θα σταματήσει μπροστά στο προξενείο των ΗΠΑ και θα επιστρέψει και πάλι πίσω.

Ήδη υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στο πλαίσιο των προελέγχων έγιναν πέντε προσαγωγές και δύο συλλήψεις.

Στόχος των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. είναι οι διαδηλωτές να μην μπουν στο campus του ΑΠΘ μετά το τέλος της πορείας, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: