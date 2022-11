Στην Αθήνα το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας -Τους υποδέχθηκε ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα, τον Βασιλιά Γουλιέλμο-Αλέξανδρο και τη Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, οι οποίο πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελλάδα έως τις 2 Νοεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

To πρόγραμμα του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας στην Αθήνα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου με την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στη συνέχεια, στις 09:35, θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα λάβει χώρα η επίσημη Τελετή Υποδοχής, καθώς και η Τελετή παρασημοφόρησης.

Υποδέχτηκα τον Βασιλιά Γουλιέλμο-Αλέξανδρο & τη Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα @koninklijkhuis – I welcomed His Majesty King Willem-Alexander & Her Majesty Queen Máxima of the #Netherlands at #Athens airport. (📸AMΠΕ, Γ. ΒΙΤΣΑΡΑΣ) pic.twitter.com/vKzH8WdxUL

