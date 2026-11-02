Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων.

Γεγονότα

1789: Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, εθνικοποιείται η περιουσία της εκκλησίας.

Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, εθνικοποιείται η περιουσία της εκκλησίας. 1823: Σε μήνυμά του στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζέιμς Μονρόε αναγνωρίζει το δικαίωμα των επαναστατημένων Ελλήνων στην ανεξαρτησία.

Σε μήνυμά του στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζέιμς Μονρόε αναγνωρίζει το δικαίωμα των επαναστατημένων Ελλήνων στην ανεξαρτησία. 1917: Ο υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, δηλώνει ότι «ήρθε η ώρα, οι Εβραίοι να αποκτήσουν κράτος στην Παλαιστίνη». Θα μείνει στην ιστορία ως Διακήρυξη Μπάλφουρ, πάνω στην οποία θα βασιστεί η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, δηλώνει ότι «ήρθε η ώρα, οι Εβραίοι να αποκτήσουν κράτος στην Παλαιστίνη». Θα μείνει στην ιστορία ως Διακήρυξη Μπάλφουρ, πάνω στην οποία θα βασιστεί η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. 1940: Αεροσκάφος τύπου PZL της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας με πιλότο τον ανθυποσμηναγό Μαρίνο Μητραλέξη καταρρίπτει ιταλικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος κοντά στη Θεσσαλονίκη. Η κατάρριψη γίνεται με εμβολισμό της πτέρυγας του εχθρικού αεροσκάφους.

Αεροσκάφος τύπου PZL της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας με πιλότο τον ανθυποσμηναγό Μαρίνο Μητραλέξη καταρρίπτει ιταλικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος κοντά στη Θεσσαλονίκη. Η κατάρριψη γίνεται με εμβολισμό της πτέρυγας του εχθρικού αεροσκάφους. 1982: Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα ο δακτύλιος, για να καταπολεμηθεί το νέφος.

Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα ο δακτύλιος, για να καταπολεμηθεί το νέφος. 1991: Ενθρονίζεται ο νέος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος Α’, κατά κόσμον Δημήτριος Αρχοντόνης.

Γεννήσεις

1906: Λουκίνο Βισκόντι, Ιταλός σκηνοθέτης. («Ο Γατόπαρδος», «Θάνατος στη Βενετία», «Ο Ρόκο και τ’ αδέλφια του») (Θάν. 17/3/1976).

Λουκίνο Βισκόντι, Ιταλός σκηνοθέτης. («Ο Γατόπαρδος», «Θάνατος στη Βενετία», «Ο Ρόκο και τ’ αδέλφια του») (Θάν. 17/3/1976). 1911: Οδυσσέας Ελύτης, ποιητής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979. (Θάν. 18/3/1996).

Οδυσσέας Ελύτης, ποιητής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979. (Θάν. 18/3/1996). 1944: Κιθ Έμερσον, Bρετανός μουσικός. (Emerson, Lake & Palmer) (Θάν. 10/3/2016).

Θάνατοι