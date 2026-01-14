Σαν σήμερα 14 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

  • Το 1822, ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κυριεύουν τον Ακροκόρινθο, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.
  • Το 1915, ο Ιωάννης Μεταξάς εκφράζει ισχυρές επιφυλάξεις για ενδεχόμενη εκστρατεία στο μικρασιατικό έδαφος, σε υπόμνημά του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
  • Το 1943, ο Γουίνστον Τσόρτσιλ και ο Φράνκλιν Ρούσβελτ συναντώνται μυστικά στην Καζαμπλάνκα για το θέμα της ανάπτυξης ενός δεύτερου μετώπου στην Ευρώπη.
Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 784: Αμερικανική Επανάσταση : το αμερικανικό Κογκρέσο επικυρώνει τη Συνθήκη των Παρισίων με τη Μεγάλη Βρετανία .
  • 1690: O γερμανός οργανοποιός Γιόχαν Ντένερ από το Νυρεμβέργη κατασκευάζει το πρώτο κλαρινέτο .
  • 1822: Ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κυριεύουν τον Ακροκόρινθο, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.
  • 1915: Ο επιτελάρχης και μετέπειτα δικτάτωρ Ιωάννης Μεταξάς σε υπόμνημά του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τίτλο «Μικρά Ασία: δυνατότητες διανομής» προβάλλει ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με ενδεχόμενη εκστρατεία στο μικρασιατικό έδαφος.
  • 1943: Συναντώνται μυστικά στην Καζαμπλάνκα ο βρετανός πρωθυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ και ο Αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ, μαζί με στρατιωτικούς ειδήμονες, για το θέμα της ανάπτυξης ενός δεύτερου μετώπου στην Ευρώπη.
  • 1955: Η Ρόζμαρι Κλούνεϊ (θεία του Τζορτζ Κλούνεϊ ) ανεβαίνει στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι «Mambo Italiano» .
  • 1975: Προφυλακίζεται ο σκληρός επικεφαλής της ΕΣΑ και αφανής δικτάτορας, υπσστράtηγος ε.α. Δημήτριος Ιωαννίδης, μετά την απολογία του, η οποία έγινε διά υπομνήματος, στον εφέτη-ανακριτή Γεώργιο Βολτή.
  • 1973: Η συναυλία του Έλβις Πρίσλεϊ Aloha from Hawaii μεταδίδεται ζωντανά μέσω δορυφόρου και κάνει ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της τηλεόρασης.
  • 1996: Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος τάσσεται υπέρ της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση , με την αιτιολογία ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα του Πατριαρχείου και της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη.

Γεννήσεις

  • 771: Κωνσταντίνος ΣΤ΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας
  • 1896: Τζον Ντος Πάσος, αμερικανός συγγραφέας. («USA», «Μανχάταν Τράνσφερ», «42ος Παράλληλος») (Θαν. 28/9/1970)
  • 1918: Δημήτρης Τσαφέντας, Ελληνικής καταγωγής Νοτιοαφρικανός, που το 1966 δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του απαρτχάιντ Χέντρικ Φέρβερντ, επειδή οι αρχές του
    απαγόρευσαν να παντρευτεί μία μαύρη. (Θαν. 7/10/1999)
  • 1921: Μάρεϋ Μπούκτσιν, Αμερικανός σοσιαλιστής
  • 1941: Φέι Ντάναγουεϊ, Αμερικανίδα ηθοποιός.
  • 1968: LL Cool J, Αμερικανός ράπερ
  • 1971: Αντώνης Νικοπολίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1823: Αθανάσιος Κανακάρης, Έλληνας πολιτικός
  • 1951: Γρηγόριος Ξενόπουλος, Έλληνας μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας θεατρικών έργων. (Γεν. 9/12/1867)
  • 1957: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Αμερικανός ηθοποιός
  • 2007: Βασίλης Φωτόπουλος, Έλληνας σκηνογράφος

