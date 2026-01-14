Σαν σήμερα 14 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

784: Αμερικανική Επανάσταση : το αμερικανικό Κογκρέσο επικυρώνει τη Συνθήκη των Παρισίων με τη Μεγάλη Βρετανία .

Αμερικανική Επανάσταση : το αμερικανικό Κογκρέσο επικυρώνει τη Συνθήκη των Παρισίων με τη Μεγάλη Βρετανία . 1690: O γερμανός οργανοποιός Γιόχαν Ντένερ από το Νυρεμβέργη κατασκευάζει το πρώτο κλαρινέτο .

O γερμανός οργανοποιός Γιόχαν Ντένερ από το Νυρεμβέργη κατασκευάζει το πρώτο κλαρινέτο . 1822: Ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κυριεύουν τον Ακροκόρινθο, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

Ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κυριεύουν τον Ακροκόρινθο, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. 1915: Ο επιτελάρχης και μετέπειτα δικτάτωρ Ιωάννης Μεταξάς σε υπόμνημά του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τίτλο «Μικρά Ασία: δυνατότητες διανομής» προβάλλει ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με ενδεχόμενη εκστρατεία στο μικρασιατικό έδαφος.

Ο επιτελάρχης και μετέπειτα δικτάτωρ Ιωάννης Μεταξάς σε υπόμνημά του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τίτλο «Μικρά Ασία: δυνατότητες διανομής» προβάλλει ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με ενδεχόμενη εκστρατεία στο μικρασιατικό έδαφος. 1943: Συναντώνται μυστικά στην Καζαμπλάνκα ο βρετανός πρωθυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ και ο Αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ, μαζί με στρατιωτικούς ειδήμονες, για το θέμα της ανάπτυξης ενός δεύτερου μετώπου στην Ευρώπη.

Συναντώνται μυστικά στην Καζαμπλάνκα ο βρετανός πρωθυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ και ο Αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ, μαζί με στρατιωτικούς ειδήμονες, για το θέμα της ανάπτυξης ενός δεύτερου μετώπου στην Ευρώπη. 1955: Η Ρόζμαρι Κλούνεϊ (θεία του Τζορτζ Κλούνεϊ ) ανεβαίνει στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι «Mambo Italiano» .

Η Ρόζμαρι Κλούνεϊ (θεία του Τζορτζ Κλούνεϊ ) ανεβαίνει στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι «Mambo Italiano» . 1975: Προφυλακίζεται ο σκληρός επικεφαλής της ΕΣΑ και αφανής δικτάτορας, υπσστράtηγος ε.α. Δημήτριος Ιωαννίδης, μετά την απολογία του, η οποία έγινε διά υπομνήματος, στον εφέτη-ανακριτή Γεώργιο Βολτή.

Προφυλακίζεται ο σκληρός επικεφαλής της ΕΣΑ και αφανής δικτάτορας, υπσστράtηγος ε.α. Δημήτριος Ιωαννίδης, μετά την απολογία του, η οποία έγινε διά υπομνήματος, στον εφέτη-ανακριτή Γεώργιο Βολτή. 1973: Η συναυλία του Έλβις Πρίσλεϊ Aloha from Hawaii μεταδίδεται ζωντανά μέσω δορυφόρου και κάνει ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της τηλεόρασης.

Η συναυλία του Έλβις Πρίσλεϊ Aloha from Hawaii μεταδίδεται ζωντανά μέσω δορυφόρου και κάνει ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της τηλεόρασης. 1996: Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος τάσσεται υπέρ της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση , με την αιτιολογία ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα του Πατριαρχείου και της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη.

Γεννήσεις

771: Κωνσταντίνος ΣΤ΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας

Κωνσταντίνος ΣΤ΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας 1896: Τζον Ντος Πάσος, αμερικανός συγγραφέας. («USA», «Μανχάταν Τράνσφερ», «42ος Παράλληλος») (Θαν. 28/9/1970)

Τζον Ντος Πάσος, αμερικανός συγγραφέας. («USA», «Μανχάταν Τράνσφερ», «42ος Παράλληλος») (Θαν. 28/9/1970) 1918: Δημήτρης Τσαφέντας, Ελληνικής καταγωγής Νοτιοαφρικανός, που το 1966 δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του απαρτχάιντ Χέντρικ Φέρβερντ, επειδή οι αρχές του

απαγόρευσαν να παντρευτεί μία μαύρη. (Θαν. 7/10/1999)

Δημήτρης Τσαφέντας, Ελληνικής καταγωγής Νοτιοαφρικανός, που το 1966 δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του απαρτχάιντ Χέντρικ Φέρβερντ, επειδή οι αρχές του απαγόρευσαν να παντρευτεί μία μαύρη. (Θαν. 7/10/1999) 1921: Μάρεϋ Μπούκτσιν, Αμερικανός σοσιαλιστής

Μάρεϋ Μπούκτσιν, Αμερικανός σοσιαλιστής 1941: Φέι Ντάναγουεϊ, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Φέι Ντάναγουεϊ, Αμερικανίδα ηθοποιός. 1968: LL Cool J, Αμερικανός ράπερ

LL Cool J, Αμερικανός ράπερ 1971: Αντώνης Νικοπολίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι