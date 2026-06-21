Πάτρα: Επίθεση με ξύλα και αιχμηρά αντικείμενα σε τρία άτομα στα Υψηλά Αλώνια

Σοβαρό επεισόδιο επίθεσης με ξύλα και αιχμηρά αντικείμενα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (21/6) στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, στην Πάτρα, από ομάδα αγνώστων σε τρία άτομα. Δύο ανήλικοι και ένας 22χρονος τραυματίστηκαν, με τον 22χρονο να νοσηλεύεται σοβαρότερα, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα. Ομάδα αγνώστων με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκε σε τρία άτομα με ξύλα και αιχμηρά αντικείμενα.
  • Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο ανήλικοι, ένας 17χρονος και μία 17χρονη, καθώς και ένας 22χρονος. Ο 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρότερα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
  • Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (21/6) στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, στην Πάτρα, όταν ομάδα αγνώστων με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκε σε τρία άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να κρατούσαν ξύλα και αιχμηρά αντικείμενα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο ανήλικοι, ένας 17χρονος και μία 17χρονη, καθώς και ένας 22χρονος.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρότερα από τους υπόλοιπους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Μάλιστα, αναμενόταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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