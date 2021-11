Νέες αναρτήσεις από την Ολλανδή δημοσιογράφο που επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αναρτήσεις στα social media έκανε η Ίνγκενμποργκ Μπέγκελ, η Ολλανδή δημοσιογράφος, η οποία «πρωταγωνίστησε» στο επεισόδιο στο Μαξίμου και προκάλεσε την οργισμένη απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Μαρκ Ρούτε, όταν η Μπέγκελ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι λέει ψέματα για το θέμα των επαναπροωθήσεων των προσφύγων.

Μία από τις αναρτήσεις της στο Facebook ήταν μια φωτογραφία της που τράβηξε ο Μάριος Λόλος και τη δείχνει ως σκιά μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου με το καπέλο της και έγραψε:

«Όποια κακεντρεχή σχόλια και αν υπάρχουν, απάνθρωπα, που με κατηγορούν για παραμύθια, παράλογα, σουρεαλιστικά, φανταστικά πράγματα, αυτή τη φωτογραφία είναι ΤΕΧΝΗ».

Η Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ έκανε επίσης share αναρτήσεις από τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία, όπου επίσης κάποιοι επιχειρούν να εκμεταλλευθούν ανθρώπους σε ανάγκη. «Αυτό: Ο Ρούτε και ο Μητσοτάκης επίσης πιστεύουν ότι είναι ΟΚ;», έγραψε.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούτε, όταν η Ολλανδή δημοσιογράφος κατηγόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για “παράνομες επαναπροωθήσεις” και τον Ολλανδό ομόλογό του για άρνηση φιλοξενίας αιτούντων ασύλου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φανερά εκνευρισμένος της απάντησε: “Καταλαβαίνω ότι στην Ολλανδία έχετε μια παράδοση να ρωτάτε ευθείες ερωτήσεις στους πολιτικούς, κάτι το οποίο σέβομαι πολύ. Αυτό που δεν θα δεχθώ, είναι σε αυτό το γραφείο να προσβάλλετε εμένα ή τον ελληνικό λαό με κατηγορίες και εκφράσεις που δεν στηρίζονται από πραγματικά γεγονότα, όταν αυτή η χώρα ασχολείται με μια προσφυγική κρίση που έχει ένταση χωρίς προηγούμενο, σώζει εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα -μόλις σώσαμε 250 ανθρώπους που κινδύνευαν να πνιγούν στα νότια της Κρήτης- κάνουμε αυτό κάθε μέρα, σώζουμε ανθρώπους στη θάλασσα, ενώ την ίδια ώρα, ναι, εμποδίζουμε βάρκες που έρχονται από την Τουρκία -κάτι που είναι δικαίωμά μας με γνώμονα την ευρωπαϊκή νομοθεσία- και περιμένουμε την τουρκική ακτοφυλακή να έρθει, να τους περισυλλέξει και να τους οδηγήσει πίσω στην Τουρκία.

Έχουμε μία πολύ σκληρή αλλά πολύ δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό. 50.000 άνθρωποι έχουν έρθει στην Ελλάδα εκ των οποίων 10.000 ήταν Αφγανοί που έχουν λάβει άσυλο. Έχετε πάει ποτέ στη Σάμο; Δεν έχετε πάει. Δεν θα έρχεστε σε αυτό το κτίριο να με προσβάλλετε. Αν πάτε στη Σάμο θα βρείτε μία πολύ καλή δομή με συνθήκες υγιεινής, παιδότοπους και δεν έχει καμία σχέση με το τι είχαμε στο παρελθόν. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να κουνάει το δάκτυλο σε αυτή την κυβέρνηση και να κατηγορεί και εμένα”.

Δείτε το επεισόδιο μετά το 20ο λεπτό

Γνώριμη από παλαιότερη δράση της είναι η 61χρονη δημοσιογράφος Ινγκενμποργκ Μπέγκελ που προκάλεσε αρκετή αναστάτωση κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ολλανδό ομόλογό του.

«Με κράτησαν σαν να ήμουν κάποιο είδος θανατηφόρου τρομοκράτη. Δεν με άφησαν ούτε να πάω σπίτι για να πάρω τα χάπια και το αποσμητικό μου», είχε δηλώσει τότε η Μπέγκελ, ισχυριζόμενη ότι η αρχική αίτηση ασύλου στην Ελλάδα από τον 23χροο απορρίφθηκε λόγω μεταφραστικών προβλημάτων στη συνέντευξή του.

Μάλιστα όπως προκύπτει από τον λογαριασμό της στο Twitter, πριν ξεκινήσει την Τρίτη η συνέντευξη Τύπου των πρωθυπουργών στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε κάνει ανάρτηση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε λίγο θα εμφανιστούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Mark Rutte. Και οι δύο συνυπεύθυνοι για τις απωθήσεις και τη φρίκη των προσφύγων. Έχω το δικαίωμα να κάνω ΜΙΑ ερώτηση: ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΙΔΕΕΣ!».

In a little while here will appear Greek PM Mitsotakis and Dutch PM Mark Rutte. Both co responsible for pushbacks and refugees horror. I have the right to ask ONE question : WHICH QUESTION YOU WANT ME TO ASK THEM? PLEASE GIMME IDEAS! pic.twitter.com/BIL34Z2sqO

— Ingeborg Beugel (@IBeugel) November 9, 2021