Ποια είναι η Ολλανδή δημοσιογράφος που επιτέθηκε φραστικά στον πρωθυπουργό

Γνώριμη από παλαιότερη δράση της είναι η 61χρονη δημοσιογράφος Ινγκενμποργκ Μπέγκελ που προκάλεσε αρκετή αναστάτωση κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ολλανδό ομόλογό του.

Ειδικότερα, η 61χρονη ανταποκρίτρια η οποία ζει στη χώρα μας, και ειδικότερα στην Ύδρα εδώ και περίπου 40 χρόνια, είχε συλληφθεί στις 13 Ιουνίου 2021 με την κατηγορία ότι «διευκόλυνε την παράνομη διαμονή αλλοδαπού στην Ελλάδα» και πιο συγκεκριμένα στο σπίτι της, στην Ύδρα.

Τότε -σύμφωνα με τον Guardian- η ίδια ανέφερε ότι συνελήφθη μετά από καταγγελίες ντόπιων που ειδοποίησαν την αστυνομία για την παρουσία ενός 23χρονου από το Αφγανιστάν στο σπίτι της.

«Με κράτησαν σαν να ήμουν κάποιο είδος θανατηφόρου τρομοκράτη. Δεν με άφησαν ούτε να πάω σπίτι για να πάρω τα χάπια και το αποσμητικό μου», είχε δηλώσει τότε η Μπέγκελ, ισχυριζόμενη ότι η αρχική αίτηση ασύλου στην Ελλάδα από τον 23χροο απορρίφθηκε λόγω μεταφραστικών προβλημάτων στη συνέντευξή του.

Μάλιστα όπως προκύπτει από τον λογαριασμό της στο Twitter, πριν ξεκινήσει την Τρίτη η συνέντευξη Τύπου των πρωθυπουργών στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε κάνει ανάρτηση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε λίγο θα εμφανιστούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Mark Rutte. Και οι δύο συνυπεύθυνοι για τις απωθήσεις και τη φρίκη των προσφύγων. Έχω το δικαίωμα να κάνω ΜΙΑ ερώτηση: ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΙΔΕΕΣ!».

In a little while here will appear Greek PM Mitsotakis and Dutch PM Mark Rutte. Both co responsible for pushbacks and refugees horror. I have the right to ask ONE question : WHICH QUESTION YOU WANT ME TO ASK THEM? PLEASE GIMME IDEAS! pic.twitter.com/BIL34Z2sqO

— Ingeborg Beugel (@IBeugel) November 9, 2021