Μοναστηράκι: Ποιος είναι ο 27χρονος που έριξε βενζίνη σε συρμό του ΗΣΑΠ – Είχε συλληφθεί και το 2014 στο ΟΑΚΑ

Ανατριχιαστικό είναι το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από χθες το βράδυ της Τετάρτης (01/11), στο οποίο φαίνεται ο 27χρονος να κρατά ένα μπιτόνι και να ρίχνει βενζίνη σε συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι, κατά την διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν ανάμεσα σε ακροδεξιούς και αντιεξουσιαστές.

Την στιγμή που ορισμένοι από τους αντιεξουσιαστές έχουν επιβιβαστεί σε συρμούς του ΗΣΑΠ, μία ομάδα ακροδεξιών με κουκούλες, κράνη και στυλιάρια, τους περιμένει στην αποβάθρα, ενώ στη συνέχεια τους επιτίθεται.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, φαίνεται ο 27χρονος, να κρατά το μπιτόνι και να ρίχνει βενζίνη στο βαγόνι του ηλεκτρικού, ενώ την ίδια ώρα, κάποιος άλλος ακούγεται να του λέει «κάψ’ τους κάψ’ τους!».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει στη σύλληψή του. Όπως προέκυψε, ο ίδιος είναι γνώριμος στις Αρχές καθώς είχε συλληφθεί το 2014 σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο ΟΑΚΑ για κατοχή βεγγαλικού.

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire.

