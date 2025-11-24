Εκτός τάξεων θα παραμείνει, μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, η 55χρονη δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία σε δημοτικό σχολείο στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με το Mega, η 55χρονη εικαστικός βρέθηκε στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πρωτοφανές περιστατικό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η δασκάλα φέρεται να υποστήριξε: «Έχω δικαίωμα να προστατέψω τον εαυτό μου ως εργαζόμενο μέλος; Έχω το δικαίωμα να κάνω καταγγελία για ένα 6χρονο; Το έκανα για προστασία». Μάλιστα φέρεται να παραδέχθηκε ότι ίσως η αντίδρασή της να ήταν υπερβολική. «Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή, να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη».

«Η εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί»

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, αποκάλυψε ότι η εικαστικός έχει αρνηθεί δύο φορές την αξιολόγηση.

«Θλίβομαι με το γεγονός και ζητώ συγγνώμη. Η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί, είναι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια, ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Η εν λόγω εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί. Γνωρίζω ότι έχει αρνηθεί την αξιολόγηση δύο φορές και έχει παραπεμφθεί στo Πειθαρχικό Συμβούλιο» δήλωσε.

Γονείς είχαν προβλήματα με την εικαστικό

Γονείς από το προηγούμενο σχολείο ανέφεραν ότι τα τελευταία χρόνια είχαν προβλήματα με τη συγκεκριμένη εικαστικό.

«Ναι μεν ήξερα ότι είναι μία δασκάλα η οποία φωνάζει αρκετά, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποτέ γιατί μία γυναίκα που κάνει απλή ζωγραφική στα παιδάκια Δημοτικού, πρέπει να φωνάζει τόσο πολύ για πράγματα που δεν ήταν τόσο σοβαρά. Ένα κοριτσάκι είχε πάει να της δώσει γλυκά και την είχε αποτρέψει, την είχε αποκρούσει ότι δεν θέλω εγώ», δήλωσε μία μητέρα μαθητή.

«Δεν ήταν και το καλύτερο πρότυπο εκπαιδευτικού. Τους φώναζε, τους μίλαγε απότομα. Έπλεκε την ώρα του μαθήματος. Μάθαμε και αυτό. Γενικότερα ότι είχαν θέματα πολλοί γονείς, είχανε. Πάρα πολλοί. Παραπονιόντουσαν τα παιδάκια σε θέμα φωνής. Τώρα έχει φύγει βέβαια από το σχολείο μας. Την έχουν μεταφέρει σε άλλα σχολεία που κι εκεί μαθαίνω μαζεύουν υπογραφές για να φύγει» πρόσθεσε.

Ένας πατέρας είχε απευθυνθεί στον διευθυντή του σχολείου για την συγκεκριμένη εικαστικό, ωστόσο, παρά τις συστάσεις που της έγιναν, εκείνη δεν άλλαζε τη συμπεριφορά της.

«Επιτέλους κάποια στιγμή ίσως χρειάζεται να περάσουν όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς μία σωστή αξιολόγηση με ψυχολόγους πριν τους βγάλουν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας. Τα προηγούμενα χρόνια, είχα παράπονα από τα παιδιά ότι ενώ ήταν εικαστικός, αυτό που έκανε ήταν θρησκευτικά με τα παιδιά. Ζωγραφίζανε αγίους και τέτοια. Είχα κάνει την παρατήρησή μου και στον διευθυντή. Μου είχε πει ότι της είχε κάνει παρατήρηση, μία, δύο φορές και τρεις, αλλά δεν άλλαζε το μοτίβο της».

Σύμφωνα με το Livenews, οι αστυνομικοί στο Τμήμα που προσήλθε η 55χρονη επιχείρησαν να την αποτρέψουν από το να καταγγείλει τον 6χρονο για θωπεία.