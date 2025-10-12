Φλώρινα: Μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε θεατές σε αγώνα scramble

Αναστάτωση επικράτησε στον αγώνα scramble που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, όταν μία μηχανή εξετράπη της πορείας της και κατέληξε πάνω στο κοινό. Τον αγώνα διοργάνωσε ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Φλώρινας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο αναβάτης της μηχανής έχασε τον έλεγχο σε μια στροφή, με αποτέλεσμα ο ίδιος να πέσει και η μοτοσικλέτα να φύγει και να καταλήξει στο κοινό σε παιδιά, που εκείνη την ώρα παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Τα παιδιά προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις από τις οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προέκυψε ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και πήραν εξιτήριο.