Φλώρινα: Μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε θεατές σε αγώνα scramble

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φλώρινα: Μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε θεατές σε αγώνα scramble

Αναστάτωση επικράτησε στον αγώνα scramble που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, όταν μία μηχανή εξετράπη της πορείας της και κατέληξε πάνω στο κοινό. Τον αγώνα διοργάνωσε ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Φλώρινας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο αναβάτης της μηχανής έχασε τον έλεγχο σε μια στροφή, με αποτέλεσμα ο ίδιος να πέσει και η μοτοσικλέτα να φύγει και να καταλήξει στο κοινό σε παιδιά, που εκείνη την ώρα παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Τα παιδιά προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις από τις οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προέκυψε ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και πήραν εξιτήριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά από αδιαθεσία

Σε ποια είδη καρκίνου μειώνεται εντυπωσιακά η θνητότητα

Αθήνα: Η αγορά διαμερισμάτων αλλάζει επίπεδο – Η πόλη ανανεώνεται, οι τιμές ανεβαίνουν

Μητσοτάκης για αγροτικές αποζημιώσεις: Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και ζητάμε την κατανόηση αγροτών και κτηνοτρόφων – Πό...

Το iPhone σας μπορεί να καταγράφει κάθε τοποθεσία που επισκέπτεστε – Αλλάξτε το άμεσα

Αυτή είναι η πρώτη εικόνα στον κόσμο με δύο μαύρες τρύπες σε τροχιά η μία γύρω από την άλλη
περισσότερα
17:07 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Καβάλα: Νεκρός 51χρονος από εκπυρσοκρότηση όπλου κατά τη διάρκεια κυνηγιού

Ένας άνδρας 51 ετών έχασε την ζωή του την Κυριακή (12/10) κατά τη διάρκεια κυνηγιού, στην Καβά...
16:21 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς» λόγω αδιαθεσίας – Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος,...
16:10 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός αστυνομικού σε τροχαίο – Αναζητείται ο οδηγός ταξί

Τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν αστυνομικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή τη...
15:55 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – Υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ύστερα από ή...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης