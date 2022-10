Cyber Greece 2022: «Greece: Cyber Hub» – Οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από το Διαδίκτυο Των Πραγμάτων (IoT) μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς αυτές λειτουργούν σε συστήματα όπως είναι οι Έξυπνες Πόλεις και γενικότερα η κοινωνία του αύριο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρίτου πάνελ του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

«Η τεχνολογία έχει πολύ θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, στην κοινωνία αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που να έχει όλες τις δικλείδες ασφαλείας, από τον κρατικό μηχανισμό και την Ε.Ε, για να μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Να μπουν οι κανόνες για αυτές τις τεχνολογίες για πρώτη φορά για πράγματα που έχουν ήδη έρθει» δήλωσε ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Λεωνίδας Χριστόπουλος. Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι στον συγκεκριμένο τομέα το πιο σημαντικό είναι το πόσο γρήγορα προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις που παρατηρούνται, ενώ σχετικά με το κομμάτι των επενδύσεων ο κ. Χριστόπουλος επεσήμανε ότι: «σε ότι αφορά τα έργα είναι μεγάλα ζητήματα αυτά. Θα πρέπει και ή ίδια η Ε.Ε. να δει το κομμάτι θεσμικό πλαίσιο για τις συμβάσεις. Είναι ένα στοίχημα για το κράτος και για την αγορά. Δεν είναι μόνο το πόσο γρήγορα θα τρέξει το κράτος αλλά και πόσο γρήγορα θα ανταποκριθεί και η αγορά σε αυτά τα κονδύλια».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Μάριος Κάτσης ανέφερε ότι η ψηφιακή διακυβέρνηση ως πεδίο χάραξης πολιτικής και πεδίο έρευνας είναι κοινός στόχος όλων μας. «Για πρώτη φορά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 δημιούργησε υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Ξεκίνησε τότε η ψηφιακή μετάβαση, νέα εργαλεία δημιουργήθηκαν και πλέον περάσαμε στη σημερινή κυβέρνηση. Όπου αξιοποιώντας την συγκυρία της πανδημίας, αλλά και τους πόρους της Ε.Ε. συνεχίζει πατώντας στις ράγες των προκατόχων της» δήλωσε ο βουλευτής και τομεάρχης. Παράλληλα, τόνισε ότι το πιο κρίσιμο στοιχείο στην πορεία των πόρων που έρχονται στην Ελλάδα είναι να μη χαθεί η ευκαιρία και να γίνει γρήγορα η απορρόφηση των πόρων, ξεκαθαρίζοντας ότι: «εεάν θέλουμε να μιλάμε για δίκαιη μετάβαση πρέπει να μιλάμε για συμπερίληψη, συμπερίληψη μικρομεσαίων που έχουν ξεχαστεί από την κυβέρνηση και συμπερίληψη ανθρώπων που δεν έχουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος InDigital, Κώστας Ρούπτσος κατά την τοποθέτησή του τόνισε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει το περιβάλλον και τα σχετικά εργαλεία για να προχωρήσει μία επιχείρηση. «Αυτό που μπορώ να πω από την πλευρά μιας μικρής επιχείρησης, στη συνέχεια μικρομεσαίας και μετά μεσαίας επιχείρησης είναι ότι υπάρχει το περιβάλλον να αναπτυχθείς σωστά».

Για το θέμα της σύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων και Πανεπιστήμιων αλλά και την ιδιαίτερη που θα διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης στην χώρα μας μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος Netcompany-Intrasoft, Αλέξανδρος Μάνος. «Νομίζω ότι οι ιδιωτικές εταιρείες βγήκανε μπροστά επειδή είναι επιχειρήσεις. Δεν περιμένουν το κατάλληλο πλαίσιο για να αναπτυχθούν. Ένα από τα βασικά θέματα είναι ότι δεν συνδέονται τα πανεπιστήμια με της επιχειρήσεις. Είμαστε από τις χώρες που είναι μικρή η κινητικότητα σε αυτόν τον τομέα. Θέλω να είμαι επιφυλακτικά αισιόδοξος ότι αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνει και το υπουργείο και η κυβέρνηση».

Οι απαιτήσεις και οι αλλαγές είναι τόσο ραγδαίες που δεν έχει νόημα να σχεδιάζεις δύο χρόνια πριν το κάνεις ανέφερε από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής Αρχειοθήκη Α.Ε, Ανδρέας Παπαδάκης σχετικά με τα έργα. «Έχουμε χάσει χρόνο, πέρσι τέτοια εποχή είχαμε υπολογίσει ότι χρειάζονται 8.000 θέσεις για να επιτευχθούν οι προβλέψεις της κυβέρνησης για το σχέδιο Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης. Ζούμε σε μια πίεση χρόνου για να γίνει ότι πρέπει να γίνει. Όλα αυτά που ακούμε εδώ δείχνουν πίεση χρόνου. Στην κρίση τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για εμάς γιατί ήταν απαραίτητο να νοικοκυρευτούμε. Τώρα μας ζητάνε να πάμε γρήγορα σε ένα απίστευτα περίπλοκο περιβάλλον. Τα έργα που καθυστερούν τώρα και υπολογίστηκαν εδώ και 2-3 χρόνια θα έχουν κόστη 10-15% παραπάνω» κατέληξε ο ίδιος.

Για ένα μέλλον που θα έχει αυτόνομες ρομποτικές μηχανές μίλησε ο Co-founder & Chief Operations Officer PROBOTEK, Παναγιώτης Αποστολόπουλος επισημαίνοντας ότι: «δίνουν λύσεις στην αγορά σε πολύ καίριους προβληματισμούς ειδικά σε περιπτώσεις που ο χρόνος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον τομέα των ταχυμεταφορών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει κάνει τα πρώτα βήματα για τις ταχυμεταφορές και την απελευθέρωσή τους. «Στο τέλος της ημέρας οι εταιρείες μεταφοράς βρίσκονται σε ένα πολύ κομβικό σημείο, η ταχύτητα πλέον παίζει τεράστιο ρόλο καθώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών μεγάλωσαν» καταλήγει ο κ. Αποστολόπουλος.

Το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος, Κάτια Μακρή. Οι εργασίες του συνεδρίου, το οποίο μεταδίδεται και διαδικτυακά από το cybergreece.gr, το real.gr και το enikos.gr.

