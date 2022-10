Στέφανος Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στα ημιτελικά του Αστάνα Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στον ημιτελικό του διεθνούς τουρνουά τένις, που διεξάγεται στην Αστάνα του Καζακστάν, καθώς ύστερα από συγκλονιστικό αγώνα, επικράτησε του Πολωνού, Χουμπέρτ Χουρκάτς (Νο 10 στον κόσμο) με 7-6(8), 6-3.

Το πρώτο σετ, ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς, καθώς οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους κι έφθασαν στο 6-6. Ωστόσο, στο 7ο και στο 9ο γκέιμ, ο Έλληνας πρωταθλητής, έφθασε πολύ κοντά στο μπρέικ, που θα του έδινε ισχυρό πλεονέκτημα, καθώς προηγήθηκε με 40-15. Όμως ο Πολωνός, κατάφερε να πάρει διαδοχικούς πόντους και να αποτρέψει το πλεονέκτημα του Τσιτσιπά. Μάλιστα, στο tie break που ακολούθησε, ο Χουρκάτς προηγήθηκε με 6-3 κι έφθασε «μία ανάσα» από την κατάκτηση του σετ, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής είχε διαφορετική άποψη. Αφού έμεινε στο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής, ισοφάρισε σε 6-6 και τελικά, μετά από μία ώρα κι επτά λεπτά, επικράτησε με 10-8 και απέκτησε προβάδισμα.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε στο όγδοο γκέιμ να «σπάσει» το σερβίς του Χουρκάτς, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα. Στην συνέχεια, ο 24χρονος Έλληνας πρωταθλητής, πήρε «καθαρό» το ένατο γκέιμ και μετά από 36 λεπτά αγώνα, έφθασε στη νίκη.

Αντίπαλος του Τσιτσιπά στον ημιτελικό, θα είναι ο Ρώσος, Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 9), ο οποίος νίκησε εύκολα τον Γάλλο, Αντριάν Μαναρινό (Νο 51) με 6-1, 6-2.

@steftsitsipas took the time to sign some autographs after his quarterfinal win today ✍🏼#AstanaOpen #ATP500 pic.twitter.com/boYMxy3xWi

— Astana Open • Kazakhstan Tennis Federation (@ktf_kz) October 7, 2022