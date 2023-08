Βαρουφάκης εναντίον «Barbie» – «Βασανιστικά απαίσιο… Ντροπή στους προοδευτικούς – φεμινιστές κριτικούς»

Μπορεί η ταινία «Barbie» να έχει σπάσει ταμεία όμως, φαίνεται ότι δεν ενθουσίασε τον Γιάνη Βαρουφάκη. Ο ίδιος έγραψε στο Twitter ότι την παρακολούθησε και την βρήκε «βασανιστικά απαίσια».

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 έστρεψε τα πυρά του προς τους «προοδευτικούς – φεμινιστές κριτικούς που την αξιολόγησαν θετικά και υποστήριξε ότι η ταινία «είναι ένας θρίαμβος της εταιρικής προπαγάνδας έναντι των κινηματογραφικών αξιών/τέχνης».

Αναλυτική στην ανάρτησή του έγραψε:

«Είδα την Barbie χθες το βράδυ. Πήγα φοβούμενος ότι μπορεί να με κερδίσει. Λάθος φόβος. Το βρήκα βασανιστικά απαίσιο. Ντροπή στους προοδευτικούς-φεμινιστές κριτικούς που της έδωσαν καλές κριτικές. Ένας θρίαμβος της εταιρικής προπαγάνδας έναντι των κινηματογραφικών αξιών/τέχνης. Αν μπορείτε να το αποφύγετε!».

Watched Barbie last night. Went in fearing that I might be won over. Misplaced fear. Found it excruciatingly awful. Shame on progressive-feminist critics who gave it good reviews. A triumph of corporate propaganda over cinematic values/art. Miss it if you can!

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) August 21, 2023