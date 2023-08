Τουρκική NAVTEX για γεωτρήσεις νοτιοανατολικά του Καστελλόριζου

Μετά την ανακοίνωση απόπλου του Γεωτρύπανου Αμπντουλχαμίντ Χαν, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για τον γεωτρητικό στόχο, που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Καστελλόριζου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το τουρκικό γεωτρύπανο Αμπτουλχαμίντ Χαν βγαίνει από τον κόλπο της Μερσίνας βόρεια της Κύπρου κι ετοιμάζεται για γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

«Βίρα τις άγκυρες» έγραψε ο Τούρκος υπουργός στο twitter, όπου ανήρτησε και βίντεο – αφιέρωμα στο γεωτρύπανο Abdulhamid Han.

Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı da kolayına olsun. pic.twitter.com/OeA7BHKBPO — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 9, 2023

Το σημείο γεώτρησης που ανακοίνωσε βρίσκεται εντός της δυνητικής ΑΟΖ της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, νοτιοανατολικά του Καστελλόριζου.

Αναλυτικά η τουρκική NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας:

NAVTEX N/W : 0730/23

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, MİHRİMAH, AYBÜKE AND KUTSİ İLHAN

BETWEEN 10 AUG 23-06 FEB 24 IN AKSEKİ-1 AREA BOUNDED BY;

35 21.60 N – 030 04.63 E

35 23.60 N – 030 04.55 E

35 23.67 N – 030 07.00 E

35 21.67 N – 030 07.07 E

WIDE BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 062159Z FEB 24.